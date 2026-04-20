수두환자 4.5배 급증…광주시, 각별 주의 당부

광주지역 가파른 증가세 12주차 32명…전년동기대비 4.5배 많아

전염력 높아 추가 확산 우려…예방접종·손씻기 등 위생준수 철저

이미지 확대 광주광역시 청사

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광주시는 최근 개학과 함께 아동·청소년을 중심으로 수두 환자가 급증하고 있어 학교와 가정에서 각별한 주의가 요구된다고 20일 밝혔다.광주시가 집계한 ‘2026년 수두 발생 현황’에 따르면 올해 3월21일까지 발생한 지역 수두 환자 수는 243명이다. 이는 지난해 같은 기간 발생한 163명에 비해 약 1.5배에 달하는 수치다.최근 발생 추이를 보면 12주차(3.15∼21) 발생한 환자 수는 32명으로, 지난해 12주차(7명)와 비교하면 약 4.5배 많았다. 특히 10주차 11명, 11주차 19명, 12주차 32명으로 발생 추이가 가파르게 상승하고 있어, 학생들이 밀집한 학교와 학원을 중심으로 추가 확산이 우려되는 상황이다.수두는 전염력이 높은 제2급 법정감염병으로, 감염자의 기침이나 재채기 등 호흡기 분비물 또는 수포 내용물과의 직접적인 접촉을 통해 쉽게 전파된다.수두의 주요 증상은 발열과 함께 온몸에 수포성 발진이 나타나며, 모든 수포에 딱지가 앉기 전까지는 전염력이 유지된다. 따라서 감염이 확인되면 공동체 확산을 막기 위해 전염기간 동안 등교·등원을 중단하고 자택에서 격리 치료를 받아야 한다.예방을 위해서는 ▲흐르는 물에 비누로 30초 이상 손 씻기 ▲기침 예절 준수 ▲발열이나 발진 등 의심증상 발생 시 즉시 진료받기 등 기본적인 호흡기 감염병 예방 수칙을 철저히 준수해야 한다.현재 수두는 국가예방접종 지원 대상으로, 생후 12~15개월 사이의 영유아라면 주소지와 관계없이 가까운 지정 의료기관이나 보건소에서 전액 무료로 접종받을 수 있다.아동의 부모는 예방접종 도우미 누리집 등을 통해 자녀의 기록을 확인하고, 아직 접종하지 않았다면 조속히 접종을 마쳐야 한다.강윤선 공공보건의료과장은 “최근 광주지역 학교를 중심으로 수두 환자가 산발적으로 발생하고 있어 학부모와 교사들의 각별한 관심이 필요하다”며 “예방접종 기록을 확인해 아직 접종하지 않았다면 반드시 완료하고, 감염이 의심될 경우 신속한 진료와 함께 증상이 사라질 때까지 등교를 자제해 달라”고 당부했다.광주 홍행기 기자