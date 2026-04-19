석방 전광훈 “한국 망했다…빚내서라도 100만원씩 헌금해야”

“난 중환자” 보석 석방…불구속 재판
19일 예배서 “특별헌금해야 국가 유지”
전날 집회선 “대한민국 이미 망했다”
전광훈 사랑제일교회 목사는 19일 화상 예배에서 “빚을 내서라도 100만원씩 내라”며 신도들을 상대로 헌금을 독려했다.
사랑제일교회는 이날 오전 11시쯤부터 서울 종로구 동화면세점 앞에서 ‘자유통일을 위한 120만 광화문 주일 연합 예배’를 열었다. 전 목사는 현장에는 나오지 않고 화상으로 예배에 참석했다.
전 목사는 “전광훈이가 저렇게 몸이 건강하니 재구속해야 한다고 80개 언론사가 떠들고 있다”면서 “난 이제 설교할 힘도 없고 앞으로도 영상 설교를 할 것”이라고 밝혔다.
그러면서 “내 설교를 들은 사람, 광화문에 한 번이라도 나온 사람이 2000만명이 넘는다”면서 “한 번이라도 온 사람들은 3개월 안에 빚을 내서라도 100만원씩 특별헌금을 해야 대한민국이 유지된다”고 강조했다.
전 목사는 또 ‘법왜곡죄’와 관련해 “이재명이 자기 재판을 안 받으려고 법왜곡죄를 통과시켰는데 내가 그걸 써먹게 생겼다”며 “판사고 검사고 다 고발해 버릴 것”이라고 했다.
앞서 그는 전날 광화문 집회 현장에 직접 참석해 “대한민국은 이미 망했다. 근데 이것을 국민들이 못 깨닫고 있다”고 말하기도 했다. 그러면서 “북한에 나라를 넘겨주면 안 되기 때문에 20년 광화문 운동을 지켜왔다”고 주장했다.
전 목사는 ‘서부지법 난동 사태’ 배후로 지목돼 구속됐다가 건강상 이유 등으로 보석을 허가받아 불구속 상태로 재판받고 있다.
법원은 지난 7일 전 목사가 당뇨병에 의한 비뇨기과 질환으로 주기적으로 병원 치료를 받아야 하는 점, 얼굴이 널리 알려져 도주하기 쉽지 않은 점 등을 고려해 사건 관계인 7인 접촉 금지 등을 조건으로 보석을 허가했다. 집회 참석 제한 조건은 없다.
전 목사는 지난 17일 서부지법에서 열린 2차 공판기일에 출석하며 취재진에 “나는 오줌도 내 힘으로 못 싼다. 이런 중환자를 어떻게 두 달 반 동안 구치소에 가둘 수 있느냐”고 구속에 반발했다.
전 목사는 지난해 1월 19일 새벽 윤석열 전 대통령 구속 직후 지지자들이 서부지법에 난입해 집기를 부수고 경찰을 폭행하도록 조장한 혐의로 지난 2월 구속기소됐다.
검찰은 전 목사가 사랑제일교회 신도와 광화문 집회 참가자 등에게 ‘국민저항권으로 반국가세력을 처단해야 한다’는 취지의 발언을 해 난동을 부추겼다고 봤다.
권윤희 기자
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