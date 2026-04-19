“노후 인천서구 LNG발전소 폐쇄 포함돼야”

인천녹색연합 “전력수급기본계획 포함”요구

“과잉 설비 점검하고 재생에너지 확대해야”

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제11차 전력수급기본계획 발표를 앞두고 인천 서구 지역 노후 LNG발전소를 폐쇄해야 한다는 요구가 나왔다.인천녹색연합은 19일 성명을 내고, 이번 주 발표 예정인 제11차 전력수급기본계획에 서구 지역 노후 LNG복합화력발전소 폐쇄 계획이 반드시 포함돼야 한다고 주장했다. 또 인천시가 산업통상자원부에 적극적으로 의견을 내야 한다고 밝혔다.이 단체는 인천 서구에 LNG복합화력발전소가 여러 곳 몰려 있는 점을 문제로 지적했다. 1992년 가동을 시작한 서인천복합화력발전소는 설계수명 30년이 지난 2023년 폐쇄 대상이었지만, 전력 공급 안정성을 이유로 폐쇄 시점이 계속 늦춰져 왔다.제9차 전력수급기본계획에서는 2028년으로, 제10차 계획에서는 다시 2038년으로 연기되면서 지역사회 반발이 커졌다는 설명이다. 1997년 가동을 시작한 신인천복합화력발전소도 2027년 내구연한 도래를 앞두고 있어, 이번 계획에서 폐쇄 일정이 분명히 제시돼야 한다고 강조했다.전력 공급을 이유로 폐쇄를 미루는 논리는 설득력이 떨어진다는 주장도 이어졌다. 영흥석탄화력발전소 1·2호기가 환경설비 개선 공사로 2021년과 2022년부터 장기간 가동을 멈췄지만, 전력 수급에는 큰 문제가 없었다는 것이다. 이는 현재 발전 설비가 일정 수준 이상 확보돼 있다는 점을 보여주는 사례라고 이 단체는 설명했다.LNG가 친환경 연료로 인식돼 왔지만, 실제로는 화석연료라는 점도 강조했다. 인천옥색연합은 해외 연구자료를 인용해, “미국에서 생산한 LNG를 아시아로 운송해 발전에 사용할 경우 온실가스 배출량이 국내 석탄발전소의 약 78% 수준에 이른다”고 밝혔다. 생산과 액화, 운송 과정에서도 온실가스가 계속 배출된다는 설명이다.한상봉 기자