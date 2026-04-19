강기정 시장 “4·19정신으로 5·18 헌법전문수록 완성”

광주시, 조선대부속고서 제66주년 4·19혁명 기념식 개최

‘희생을 기억하고, 정의를 이어가다’ 주제…200여명 참석

이미지 확대 강기정 광주시장이 19일 4·19혁명 기념일을 맞아 광주공원 내에 있는 4·19기념탑에 헌화하고 있다. 광주광역시 제공

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강기정 광주시장이 19일 제66주년 4·19혁명 기념식을 맞아 “4·19혁명 정신을 이어받아 5·18민주화운동 정신을 헌법 전문에 반드시 담겠다”고 강조했다.강 시장은 이날 오전 조선대학교부속고등학교(조대부고)에서 열린 4·19혁명 기념식에서 “5월 국회에서 헌법 개정안이 통과되고 6·3지방선거와 동시에 개헌이 이뤄질 수 있도록 하겠다”며 이같이 밝혔다.강 시장은 기념식이 열린 조대부고가 갖는 역사적 의미도 강조했다.강 시장은 “4·19혁명 정신이 살아있는 시대정신으로 미래세대에게 온전히 전해지기를 바라는 마음으로 시위에 참여했던 고등학교에서 기념식을 개최하고 있다”며 “조대부고는 4·19혁명 당시 가장 적극적으로 참여했던 학교 중 한 곳”이라고 설명했다.이어 “고등학생 시위를 처음 준비했던 학생 중 한 사람이 당시 조대부고 3학년 전만길 학생이었고, 19일 낮 12시경 수많은 조대부고 학생들이 거리로 나섰다”며 “이들이 66년 전 민주주의를 위해 정의롭고 용감하게 싸웠기에 헌법 전문에 4·19 민주이념이 새겨져있다”고 말했다.강 시장은 그러면서 4·19정신을 이어받아 5·18정신을 헌법 전문에 수록하겠다는 의지를 재차 밝혔다.이날 기념식은 ‘희생을 기억하고, 정의를 이어가다’를 주제로 ▲국민의례 ▲4·19기록영상 상영 ▲조대부고 학생들의 정신계승 결의문 낭독 ▲기념공연 ▲기념사 순으로 진행됐다.강 시장을 비롯해 장숙남 광주지방보훈청장, 고종채 4·19민주혁명회광주·전라지부장, 김정순 4·19혁명희생자유족회광주전라지부장, 장길만 4·19혁명공로자회광주호서지부장 등 4·19단체, 보훈단체, 조대부고 학생, 시민 등 200여명이 참석했다.이날 기념식은 4·19혁명 시위 참여 학교인 조대부고 4·19혁명 기념탑 앞에서 열려 의미를 더했다. 광주시는 민주주의 역사를 이룩한 4·19정신을 미래세대와 나누기 위해 당시 시위에 참여한 학교에서 기념식을 열고 있다. 2024년에는 광주고등학교, 2025년에는 광주공업고등학교에서 열렸다.이날 기념식에서는 조대부고 밴드 동아리 학생들이 넥스트 ‘그대에게’ 공연을 펼치며 선배들의 민주정신을 되새겼다.한편, 기념식에 앞서 오전 9시 10분 광주공원 내 4·19혁명 기념탑에서 강 시장과 장숙남 광주지방보훈청장, 최승복 광주시교육청 부교육감, 지역구 국회의원, 시의원, 4·19 공법단체장등 30여 명이 참석한 가운데 참배 행사가 진행됐다.광주 홍행기 기자