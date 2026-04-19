[속보] 강간죄로 징역 살고나와 또 10대 여성 성폭행… “무서울 게 없다”

전과자, 마사지 업소서 여성 성폭행

항소심도 징역 8년…“계획적 범행”

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성범죄를 저질러 복역하고도 또다시 흉기로 여성을 위협해 성폭행한 남성이 항소심에서도 중형을 선고받았다.19일 법조계에 따르면 대전고법 제1-2형사부는 성폭력범죄의처벌등에관한특례법위반(특수강간) 혐의로 기소된 A씨에게 원심과 같은 징역 8년을 선고했다.A씨는 지난해 10월 1일 대전의 한 마사지 업소에서 B(19·여)씨를 흉기로 위협해 성폭행한 혐의로 재판에 넘겨졌다.지난 2016년 특수강도강간죄로 징역 4년을 선고받아 복역했던 A씨는 미리 흉기를 구매해 준비한 뒤 범행 대상을 물색했던 것으로 조사됐다.검찰에 따르면 A씨는 범행 뒤 “이미 전과가 있어 무서울 게 없다”고 B씨를 협박해 인근 숙박업소로 데려가기도 했다. 그러나 B씨 지인의 신고로 체포돼 추가 범행은 미수에 그쳤다.1심은 “사전에 범행을 치밀하게 계획한 점 등에 비춰보면 죄책이 매우 무겁고 피해자로부터 용서받지 못했다”며 A씨에게 징역 8년을 선고했다.또 재범위험성 평가 결과 등을 토대로 위치추적 전자장치(전자발찌) 15년 부착을 명령했다.A씨는 형이 너무 무겁고 전자발찌 부착이 부당하다고 항소했으나 2심 재판부는 원심 판단이 정당하다며 기각했다.권윤희 기자