“승리 요정” 늑구 생환하니 한화가 다 이기잖아~…‘늑구앓이’ 중인 대전 상황

곧 부모·형제와 만날 예정

체중 3㎏ 빠졌지만, 잘 먹어

이미지 확대 회복 중인 ‘늑구’ 대전 오월드에서 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분쯤 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 사진은 병원 다녀온 뒤 회복 중인 늑구. 2026.4.17 대전오월드 제공

이미지 확대 역투하는 한화 선발 류현진 7일 인천 문학구장에서 열린 2026 KBO리그 한화 이글스와 SSG 랜더스의 경기, 1회말 한화 선발투수 류현진이 역투하고 있다. 2026.4.7 뉴시스

이미지 확대 ‘늑구’ 포획된 순간 대전 오월드를 탈출한 늑대 ‘늑구’가 탈출 9일 만인 17일 0시 44분쯤 대전 중구 안영동 안영IC 인근에서 포획됐다. 2026.4.17 대전시 제공

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열흘간의 ‘가출’ 끝에 생포된 늑대 ‘늑구’가 대전 오월드로 복귀한 가운데, 늑구의 탈출과 포획까지 전 과정이 연일 화제다. 온라인에는 늑구 관련 ‘밈’(Meme·인터넷 유행 콘텐츠)이 유행처럼 번지고, 대전시와 대전 연고 야구팀 ‘한화 이글스’ 등은 지역 홍보 및 경기 승패와 연결지으며 늑구의 생환을 반기는 모양새다.19일 대전시 등에 따르면 LG전자 베스트샵 대전본점은 대형 전광판을 통해 송출 중이었던 ‘늑구야 돌아와’ 메시지를 지난 17일부터 ‘늑구야 돌아와서 고마워’로 바꿔 매일 송출하고 있다.대전 지역 온라인 커뮤니티 등에서는 유명 예능 프로그램 속 늑대를 합성한 사진이 확산하고, 형제 중 9번째라 숫자 9를 따서 ‘늑구’로 이름 지었다는 사실과 함께 국내 최대 규모인 오월드의 방사형 사파리 운영 방식 역시 관심을 끌고 있다.앞서 ‘늑구도 돌아왔으니 이제 한화 불펜 제구만 돌아오면 되겠다’는 웃지 못할 농담은 한화 이글스가 전날 부산 원정 경기에서 롯데 자이언츠를 격파하며 현실이 됐다.생포 직후부터 SNS를 통해 늑구의 상태를 상세히 공유한 이장우 대전시장 역시 스레드에 ‘늑구가 돌아오니 축구, 야구 모두 승리했네∼’라는 게시글을 올리며 흡족함을 드러냈다.시민들은 “한화울브스로 이름을 바꿔야”, “늑구는 대전의 승리 요정”, “시장님 꿈돌이에 이어 늑구 마스코트도 만들어달라” 등의 댓글을 달기도 했다.늑구는 지난 8일 오전 9시 18분쯤 대전 오월드 사파리 철조망 밑 땅을 파고 탈출했다가 10일 만인 17일 0시 44분쯤 대전 중구 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 포획됐다.현재 늑구는 오월드 내 격리 공간에서 충분한 먹이를 섭취하며 휴식을 취하고 있다.그는 체중이 3㎏ 빠졌지만, 전날 분쇄한 소고기와 생닭 650g을 다 먹고 무리 없이 소화한 것으로 알려졌다.동물원 측은 당분간 소 내장 부위 등 고영양식을 준비하는 한편, 탈출 도중 여러 동물을 접촉했을 가능성이 있다고 보고 진드기, 바이러스 감염 여부도 관찰하며 필요시 치료를 병행할 방침이다.늑구가 부모와 형제들과 함께 무리 생활을 해왔던 만큼 체력을 회복하고 안정을 찾는 대로 다시 이들과 함께 지내도록 할 예정이다.오월드 관계자는 “지속적인 관찰을 통해 늑구의 상태를 실시간으로 살피고 있다”며 “잘 적응하고 있어 곧 합사를 할 수 있을 것으로 보인다. 상태를 궁금해하는 분들이 많아 당분간은 계속 안내할 계획”이라고 밝혔다.권윤희 기자