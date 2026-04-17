경찰, 단속 하루 만에 상습·장기 체납 차량 1077대 적발…5억원 징수

이미지 확대 경찰청 전경. 서울신문 DB

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경찰이 상습·장기 체납 차량에 대한 전국 합동 단속을 벌여 하루 만에 1077대를 적발했다. 이번 단속에는 인공지능(AI) 시스템 등 첨단 장비가 동원돼 체납 차량의 도주 경로를 사전에 차단했다.경찰청은 지난 16일 전국 전국 고속도로순찰대와 시·도경찰청, 한국도로공사 등과 함께 합동 단속을 진행했다고 17일 밝혔다. 이날 적발된 이들이 체납한 과태료와 통행료는 약 5억 3800만원에 달한다.이번 단속의 일등 공신은 AI였다. 경찰은 AI 시스템을 활용해 체납 차량의 이동 경로와 주행 패턴을 정밀 분석, 가장 포착 확률이 높은 지점을 선정해 단속반을 배치했다. 단속에는 경찰 1195명, 한국도로공사 직원 80명이 참여했다.현장에서는 체납 차량 자동판독장치 등을 활용해 체납 여부를 가려냈다. AI가 길목을 지키고 장비가 번호판을 찍어내자, 고액 체납자들도 속수무책으로 덜미를 잡혔다.경찰은 오는 6월까지 상습 체납 차량에 대한 특별단속을 이어갈 예정이다. 또한 불법 명의 차량 수사와 실제 운전자 확인 및 범칙금 전환 처분 등도 엄정 대응한다는 방침이다.이서영 경찰청 생활안전교통국장은 “악성 체납은 공정하고 질서가 바로잡힌 안전한 사회를 위해 반드시 정상화해야 할 과제”라며 “규칙을 어기는 사람이 이익을 보는 부당함이 없도록 관계기관과 긴밀히 협조해 고액·상습·장기 체납자를 철저히 추적 관리하겠다”고 말했다.임태환 기자