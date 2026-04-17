우승 주역의 음주운전 적발…여자배구 GS칼텍스 안혜진, 자진 신고

이미지 확대 GS칼텍스 세터 안혜진. 한국배구연맹 제공

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여자 프로배구 GS칼텍스의 ‘우승 주역’ 세터 안혜진이 음주운전을 하다 적발됐다.GS칼텍스 구단은 17일 구단 공식 소셜미디어(SNS)를 통해 “안혜진 선수의 음주운전 사실을 확인하고 무거운 책임감과 함께 이를 알려드린다”며 “팬들께 심려를 끼쳐드린 데 대해 깊은 유감을 표하고 사과드린다”고 밝혔다.안혜진은 최근 구단에 음주운전 적발 사실을 신고했다. 구단은 곧바로 한국배구연맹에 이를 통보했고, 리그 규정에 따른 징계 절차를 요청했다.구단은 “구단 자체로도 사안의 경위를 파악해 이에 상응하는 조처를 할 것”이라며 “재발 방지를 위해 선수단과 구단 관계자에 대한 교육과 관리 체계를 살펴보고 정비할 것”이라고 전했다.한국배구연맹 규정에 따르면 음주운전 적발자는 최소 ‘경고’에서 최대 ‘제명’까지 내릴 수 있고, 500만원 이상의 제재금까지 같이 부과할 수 있다.연맹 관계자는 “이제 막 구단으로부터 신고를 접수했기 때문에 상벌위원회 소집을 준비 중”이라며 “다음 주 초쯤 상벌위원회 일정을 잡을 수 있을 듯하다”고 설명했다.안혜진은 지난 5일 막을 내린 여자부 챔피언결정전에서 세터로 활약하며 팀의 우승을 이끌었다. 지난 시즌을 끝으로 자유계약선수(FA) 자격을 취득한 그는 최근 발표된 여자배구 국가대표 명단에도 포함됐다.윤예림 기자