“오늘 아니면 못 잡을 수도…” 긴박했던 ‘늑구’·포획 현장

늑구 위에서 낚싯바늘 등 발견돼 내시경으로 제거

오월드 내외부 방책 등 동물 탈출 방지 대책 추진

이미지 확대 17일 포획 후 낚싯바늘 제거 시술을 받고 회복 중인 늑구. 오월드 제공

이미지 확대 늑구의 이동 및 포획 동선. 대전시 제공

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대전 오월드에서 탈출한 늑구의 포획이 늦어졌으면 자칫 위험한 상황이 발생할 수도 있었던 것으로 확인됐다.17일 수색 당국에 따르면 이날 오전 0시 44분쯤 중구 안영동 대전남부순환고속도로 안영 나들목(IC) 인근에서 마취총을 쏴 포획한 늑구의 건강 상태를 확인하기 위한 엑스레이 촬영에서 몸속에 길이 2.6㎝의 낚싯바늘이 발견됐다.당국은 “늑구 위 안에서 나뭇잎과 생선 가시, 낚싯바늘이 확인된 가운데 안쪽으로 깊게 들어가 있어 2차 병원에서 내시경으로 제거한 후 회복 중”이라고 말했다.현재 늑구의 초기 진료 결과 건강은 양호한 편이고 혈액검사에서도 특이한 사항이 없는 것으로 확인됐다. 탈출 당시(40㎏)보다 약간 야위었지만 분변 상태 등을 고려할 때 먹이 활동을 한 것으로 추정됐다.지난 8일 늑구 탈출부터 수색에 참여한 최진호 야생생물관리협회 전무이사는 “늑구가 지난 14일 포획 때보다 더 쌩쌩해졌다는 느낌을 받았다”고 전했다.최 전무는 포획 당시 긴박했던 상황도 소개했다. 늑구는 지난 14일 오월드에서 2㎞ 정도 떨어진 중구 오도산에서 마취총과 포위망을 뚫고 무수동 방향으로 달아난 뒤 행방이 묘연했다. 16일 오후 5시 30분 침산동 뿌리 공원 인근에서 늑대를 발견했다는 제보를 받고 수색에 나섰다. 군·소방·경찰과 대전도시공사 등 관계기관 인력을 활용해 산 외곽 도로를 중심으로 포위망을 구축했지만 늑구의 모습은 확인되지 않았다.최 전무는 “오후 9시 54분 신고된 개체가 오소리로 확인되면서 오늘도 포기해야 하나라는 생각을 했다”면서 “오후 11시 45분쯤 안녕 나들목 산내 방향에서 늑구의 위치가 드론으로 파악됐다”고 말했다.당국은 마취 수의사 6명과 진료 수의사 4명, 사육사 5명 등을 배치하고 열화상 카메라와 마취총을 준비해 포획에 나서 이날 오전 0시 39분 20m 거리에서 수의사가 마취총을 발사했고 0시 44분 늑구를 생포했다. 늑구는 마취총을 맞고도 약 6분, 400~500m를 왔다 갔다 하다 쓰러졌다.최 전무는 “오늘 아니면 못 잡겠다. 마지막이라고 생각했다”면서 “드론 한 대가 근거리에서 늑구의 동태를 관찰하고 다른 한 대는 원거리에서 전체적인 이동 경로를 파악해 마취총을 쏠 수 있는 자리를 정했다”고 당시 상황을 전했다.늑구는 동물원 별도 장소에서 건강을 회복 중이고 안정화되면 별도 공간에서 가족과 생활한 뒤 우리로 합사할 예정으로 전해졌다.늑구가 생포된 이날 이장우 대전시장과 정국영 대전도시공사 사장이 사과문을 발표하고 재발 방지 계획을 내놨다.정 사장은 “외부 전문가와 합동으로 시설과 운영 시스템 전반에 대해 점검하고 개선하겠다”면서 “동물원 외곽의 경계 방책뿐 아니라 내부 옹벽 내 방책 설치 등 동물 특성을 반영한 2차·3차 대책을 마련할 계획”이라고 밝혔다.대전 박승기 기자