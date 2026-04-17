SMP인터내셔널 ‘따뜻한 나눔 실천’

세라퀸즈 화장품 1200만 원 상당 후원

독거노인 한부모 가정에 100세트 전달

이미지 확대 SMP인터내셔널 박여연 대표가 최명희 수원시 우만1동장에게 지역사회에 전달해 달라며 1200만 원 상당의 세라퀸즈 100세트를 전달하고 있다. [사진 우만1동 제공]

이미지 확대 SMP인터내셔널이 개발해 판매중인 피부관리 기능성 화장품 세라퀸즈 시리즈

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화장품 전문기업 SMP인터내셔널은 경기 수원시 팔달구 우만1동 행정복지센터를 통해 세럼, 리프팅크림, 선크림 등 1200만 원 상당의 화장품 100세트를 지역사회에 기부했다.기부한 화장품은 피부 관리에 어려움을 겪는 한부모 가정과 독거 어르신 등 취약계층 가정에 순차적으로 전달될 예정이다. 전달된 제품은 세라퀸즈의 스킨케어 라인으로, 실용성과 편의성을 고려해 구성됐다.박여연 SMP인터내셔널 대표는 17일 “고물가로 모두가 어려운 시기에 특히 취약계층에 힘이 되고 싶었다”며 “이번 나눔이 스스로를 돌보는 소중한 시간과 마음의 위로로 이어지길 바란다”고 말했다.이에 대해 최명희 우만1동장은 “어려운 시기에 지역사회를 위해 따뜻한 나눔을 실천해주신 기업에 깊이 감사드린다”며 “기부해 주신 물품 하나하나에 담긴 정성이 꼭 필요한 분들께 잘 전달될 수 있도록 세심히 살피겠다”고 밝혔다.SMP인터내셔널은 단순한 물품 지원을 넘어 개인의 삶의 질과 직결되는 피부 건강 관리의 중요성에 주목하고 있으며, 앞으로도 취약계층과 한부모 가정 등 도움이 필요한 이웃을 위한 사회공헌 활동을 이어갈 계획이다.한편 SMP인터내셔널은 피부 과학을 기반으로 기능성 스킨케어 제품을 개발·공급하는 화장품 전문 기업으로, 품질과 안전성을 바탕으로 소비자 신뢰를 쌓아가고 있다. 지역사회와의 상생을 위한 나눔 활동도 점진적으로 확대해 나가고 있다.한상봉 기자