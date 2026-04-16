부산시, 빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 확대…고독사 예방 강화

이미지 확대 부산시청 전경. 부산시 제공

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부산시가 고독사 위험에 대응하기 위해 정보통신기술(ICT)과 빅데이터를 활용한 1인 가구 돌봄을 확대 시행한다.시는 ‘빅데이터 기반 1인 가구 돌봄 서비스’ 대상자를 올해 250명 추가 모집해 총 750가구로 확대한다고 16일 밝혔다.이 서비스는 대상 가구에 센서를 설치해 수면 패턴 등 일상 데이터를 24시간 수집하고, 이를 분석해 이상 징후를 감지하는 내용이다. 또 사회복지 전문 인력이 주 1회 안부 전화를 걸어 정서적 돌봄도 병행한다.시는 과학기술정보통신부 스마트빌리지 보급 및 확산 사업의 하나로 이 서비스를 제공하고 있다. 2023년 플랫폼을 구축하고 250가구를 대상으로 실증을 완료했으며, 지난해부터 1차 보급사업을 진행 중이다.기존 1인 가구 돌봄 서비스는 전력, 가스 사용량 등을 확인했는데, 이런 방식은 사고가 일어난 다음에야 대응할 수 있다는 한계가 있었다. 이 서비스는 일상생활 수행능력 데이터를 수집, 실시간 분석해 이상 징후를 미리 감지한다. 이를 기반으로 에너지 바우처, 의료비 등 필요한 지원을 맞춤형으로 제공할 수 있다.이 서비스를 지난 3년간 운영한 결과 긴급상황 발생 시 평균 현장 대응 시간이 15.25분으로 나타났으며, 정밀 관제시스템을 통해 불필요한 119 출동을 80.43% 줄인 것으로 집계됐다.시는 이 사업의 지속을 위해 과학기술정보통신부의 스마트빌리지 보급 및 확산 사업 추가 공모에 신청했으며, 선정되면 750가구를 대상으로 사업을 추진해 시 전역에 1500가구로 대상자를 확대할 계획이다.부산 정철욱 기자