맥빠진 이원택 의원 공선법 위반 수사…식대 지급 목격자 진술 나와

이 의원, 수사 통해 진실 밝혀지길 기대
오는 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북지사 선거 최대 변수로 떠오른 민주당 이원택 의원에 대한 공직선거법 위반 수사가 빈손으로 끝날 가능성이 높은 것으로 알려졌다.
공모 사실 없으면 제3자 기부행위 무죄
민주당 최고위, 이 의원 전북지사 후보 확정
16일 서울신문 취재를 종합하면 전북경찰청이 강제수사에 돌입한 이 의원에 대한 식비 대납 수사가 특별한 혐의점을 찾지 못한채 진전 없이 끝날 것으로 예상된다. 이 의원과 일행의 식사비를 수행원이 내는 장면을 직접 본 목격자의 진술이 나왔기 때문이다.
실제로 지난해 11월 29일 정읍의 한 식당에 가족과 함께 식사를 하러 온 A씨는 이 의원 수행원이 식대를 계산하는 것을 보았다고 진술한 것으로 알려졌다.
이로써 김슬지 도의원이 이 의원과 이날 간담회 참석자의 식대까지 모두 대납했다는 의혹은 사실이 아닌 것으로 밝혀지게 됐다.
특히, 이 의원과 김 도의원이 사전에 공모하여 식대를 대납했다는 제3자 기부행위에 대한 의혹도 혐의를 벗게 될 전망이다.
이 의원은 지난해 11월 29일 정읍시의 한 음식점에서 열린 모임의 식사 비용 72만 7000원을 김 도의원을 통해 대납하게 한 혐의를 받고 있다.
이 의원은 기자회견 등을 통해 “자신의 식사비는 현금으로 지불했으며 김 도의원이 비용을 낸 사실은 알지 못했다”고 주장하며 혐의를 완강히 부인하고 있다.
이 의원은 “경찰이 CCTV복원, 거짓말 탐지기 등 모든 수사역량을 동원하여 실체적 진실을 하루빨리 규명하기를 바란다”고 말했다.
한편, 민주당 최고위는 이날 이 의원을 전북지사 후보로 최종 확정했다. 이로써 말도 많고 탈도 많았던 전북지사 경선절차가 완료되고, 이 후보의 본선 진출이 결정됐다 .
전주 임송학 기자
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