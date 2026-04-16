맥빠진 이원택 의원 공선법 위반 수사…식대 지급 목격자 진술 나와

이 의원, 수사 통해 진실 밝혀지길 기대

공모 사실 없으면 제3자 기부행위 무죄

민주당 최고위, 이 의원 전북지사 후보 확정

이미지 확대 민주당 최고위가 전북지사 후보로 최정 확정한 이원택 의원.

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오는 6월 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 전북지사 선거 최대 변수로 떠오른 민주당 이원택 의원에 대한 공직선거법 위반 수사가 빈손으로 끝날 가능성이 높은 것으로 알려졌다.16일 서울신문 취재를 종합하면 전북경찰청이 강제수사에 돌입한 이 의원에 대한 식비 대납 수사가 특별한 혐의점을 찾지 못한채 진전 없이 끝날 것으로 예상된다. 이 의원과 일행의 식사비를 수행원이 내는 장면을 직접 본 목격자의 진술이 나왔기 때문이다.실제로 지난해 11월 29일 정읍의 한 식당에 가족과 함께 식사를 하러 온 A씨는 이 의원 수행원이 식대를 계산하는 것을 보았다고 진술한 것으로 알려졌다.이로써 김슬지 도의원이 이 의원과 이날 간담회 참석자의 식대까지 모두 대납했다는 의혹은 사실이 아닌 것으로 밝혀지게 됐다.특히, 이 의원과 김 도의원이 사전에 공모하여 식대를 대납했다는 제3자 기부행위에 대한 의혹도 혐의를 벗게 될 전망이다.이 의원은 지난해 11월 29일 정읍시의 한 음식점에서 열린 모임의 식사 비용 72만 7000원을 김 도의원을 통해 대납하게 한 혐의를 받고 있다.이 의원은 기자회견 등을 통해 “자신의 식사비는 현금으로 지불했으며 김 도의원이 비용을 낸 사실은 알지 못했다”고 주장하며 혐의를 완강히 부인하고 있다.이 의원은 “경찰이 CCTV복원, 거짓말 탐지기 등 모든 수사역량을 동원하여 실체적 진실을 하루빨리 규명하기를 바란다”고 말했다.한편, 민주당 최고위는 이날 이 의원을 전북지사 후보로 최종 확정했다. 이로써 말도 많고 탈도 많았던 전북지사 경선절차가 완료되고, 이 후보의 본선 진출이 결정됐다 .전주 임송학 기자