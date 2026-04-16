서울시, 1조 8796억 들여 ‘아이돌봄’ 틈새 메운다

방학 중 점심 걱정 끝 ‘방학 점심캠프’ 신설

‘하원특화 전담 아이돌봄사’ 등도 신규 도입

이미지 확대 서울시 ‘서울아이 동행(童幸) 업(UP) 프로젝트’ 비전체계도.

서울시 제공

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서울시가 방학 중 초등학생 자녀의 점심 문제를 해결하기 위한 ‘방학 점심캠프’를 새로 운영하는 등 2030년까지 총 1조 8796억원을 투입해 ‘아이돌봄’ 인프라를 확충한다고 16일 밝혔다.오세훈 서울시장은 이날 시청에서 기자설명회를 열고 이런 내용을 담은 ‘서울아이 동행(童幸) 업(UP) 프로젝트’를 발표했다. 오 시장은 “시는 아이는 행복하고 부모는 안심할 수 있도록 아이돌봄을 전면 업그레이드하고 아이들 웃음소리가 서울 전역에 울려 퍼질 때까지 부모의 마음으로 현장을 살피겠다”고 말했다.이번 프로젝트는 지역아동·키움센터, 서울형 키즈카페 등 내 집 근처에서 언제든 이용할 수 있는 아이돌봄 인프라를 확충하고 아이들 몸·마음 건강과 성장을 지원하도록 돌봄시설의 기능을 더하는 게 핵심이다. 이를 위해 4대 분야 16개 핵심과제를 추진한다. 4대 분야는 ①내 집 근처 아이동행UP ②틈새‧밀착 아이동행UP ③배움 더하기 아이동행UP ④몸·마음건강 아이동행UP이다.이번 여름방학부터 운영하는 ‘방학 점심캠프’(가칭)는 지역아동·키움센터 200곳에서 4000명을 대상으로 시범운영 후 2030년까지 1만 2000명 규모로 늘린다. 캠프는 방학 중 아이들이 지역아동·키움센터에서 건강한 식단으로 구성된 점심식사와 함께 식습관 교육, 건강체조, 독서 같은 돌봄·놀이·학습 프로그램을 이용할 수 있는 통합형 돌봄 프로그램이다.시는 지역아동·키움센터, 서울형 키즈카페가 전체 행정동(총 427곳)당 최소 1곳 이상 운영될 수 있도록 기존 911곳에서 2030년까지 총 1258곳으로 확충한다. 행정동 수 대비 센터 수가 50% 미만인 자치구(중구·용산·서대문·마포·성동), 돌봄 취약지역, 지역아동센터 미설치 동에 우선 확충될 수 있도록 한다. 권역별로 개별 지역아동센터를 지원하는 허브 역할을 할 ‘거점형’ 지역아동센터 4곳은 새롭게 설치한다. 내 집 근처에서 저렴한 가격으로 이용할 수 있는 ‘서울형 키즈카페’는 2027년 말까지 기존보다 2배 가까이 늘어난 총 404곳으로 늘린다.하교·하원 돌봄도 강화한다. 올 하반기부터 평일 중 초등학교 저학년이 하교하는 시간대인 오후 1시~오후 3시 20분을 ‘돌봄 특별회차’로 지정해 하교 후 돌봄을 한다. 하원시간대에 아이돌봄사를 이용하기 힘든 문제 해소를 위해 ‘하원특화 전담 아이돌봄사’(2시간 이하 활동)를 올해 250명에서 2030년까지 1000명(누적)으로 확충한다. 3년간 연 960시간 이상 활동 등 국가 표준보다 엄격한 검증을 거친 ‘서울형 아이돌봄사’는 올해 500명을 시작으로 2030년까지 2000명을 키운다.송현주 기자