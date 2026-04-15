[포토] ‘실전 같은 훈련’… 싱크홀 인명구조 훈련

1 / 9 이미지 확대 15일 경기도 하남시 천현동 교산 공공주택지구 공사현장에서 열린 ‘2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련’에서 소방관들이 싱크홀 발생으로 인한 매몰 상황을 가정해 구조훈련을 하고 있다. 2026.4.15

공동취재

이미지 확대 15일 경기도 하남시 천현동 교산 공공주택지구 공사 현장에서 열린 ‘2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련’에서 소방관들이 싱크홀 발생으로 인한 차량 매몰 상황 등을 가정한 인명 구조훈련을 하고 있다. 2026.4.15

연합뉴스

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15일 경기도 하남시 천현동 교산 공공주택지구 공사현장에서 열린 ‘2026년 중대재난대응 유관기관 합동훈련’에서 소방관들이 싱크홀 발생으로 인한 매몰 상황을 가정해 구조훈련을 하고 있다.온라인뉴스부