사회 [포토] 유해화학물질 사고대응 훈련 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/14/20260414800009 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-14 16:37 입력 2026-04-14 16:37 1/ 5 이미지 확대 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련이 진행되고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련이 진행되고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련을 진행되고 있다. 2026.4.14 창원해경 제공 이미지 확대 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련을 진행되고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 이미지 확대 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련이 진행되고 있다. 2026.4.14 연합뉴스 14일 경남 창원시 마산합포구 대한송유관공사 경남지사 부두에서 민·관·군 합동 유해화학물질 사고대응 훈련이 진행되고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 훈련이 실시된 장소는 어디인가? 대한송유관공사 한국석유공사