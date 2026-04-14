‘계룡 교사 피습’ 충남교육청 “피해 교사 회복 지원…안전대책 강화”

이미지 확대 충남교육청 전경. 서울신문DB

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충남교육청은 13일 논산의 한 고등학교에서 발생한 3학년 고교생이 30대 교사에게 흉기를 휘두른 사건과 관련해 교육활동 보호 시스템 및 안전 대책을 강화하겠다고 밝혔다.도교육청은 14일 입장문을 통해 “가장 안전하고 평화로워야 할 학교 안에서 학생을 위해 헌신해 온 선생님이 상해를 입었다는 사실에 깊은 충격과 참담함을 금할 수 없다”고 밝혔다.이어 “교육 현장에서 있어서는 안 될 사건이 발생한 것에 대해 피해 선생님과 가족분들, 그리고 충남 교육 가족 모두에게 깊은 위로의 말씀을 드린다”며 “모든 선생님이 두려움 없이 교단에 서실 수 있도록 총력을 기울이겠다”고 강조했다.도교육청은 피해 치료비 지원·심리 치유 등 피해 교사 회복지원과 학생 및 동료 교직원들을 위한 심리 안정 지원을 약속했다.교육활동 보호 시스템과 안전 대책 강화를 위해 외부인뿐만 아니라 등교 중단 학생 등 학교 구성원의 출입 관리도 강화한다.교무실·상담실 등 주요 공간에 비상벨 등 필요한 안전장치 보완도 추진된다.중대 교육활동 침해에는 무관용 원칙을 적용한다.도교육청은 “교권 보호 관련 법령이 현장에서 실질적으로 작동할 수 있도록 예산과 인력을 확충하고, 제도적 보완을 위해 교육부 등 관계기관과 긴밀히 협력하겠다”며 “다시는 이러한 비극이 반복되지 않도록 최선의 노력을 다하겠다”고 했다.한편 경찰은 이날 A군에 대해 살인미수 혐의를 적용해 검찰에 구속영장을 신청했다.경찰에 따르면 A군은 13일 오전 8시 44분쯤 계룡시 소재 한 고등학교 교장실에서 B교사에게 흉기를 여러 차례 휘두른 혐의를 받고 있다.30대 B교사는 등, 목 등을 다쳐 병원에서 치료를 받고 있다.홍성 이종익 기자