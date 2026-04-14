‘오늘은 장군님 목욕하는 날’

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이지훈 기자
이지훈 기자
수정 2026-04-14 12:33
입력 2026-04-14 12:33
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서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자
서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자

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서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다.

이지훈 기자
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