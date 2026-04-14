사회 ‘오늘은 장군님 목욕하는 날’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/14/20260414500125 URL 복사 댓글 0 이지훈 기자 수정 2026-04-14 12:33 입력 2026-04-14 12:33 이미지 확대 서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자 송도호 서울시의원 “관악구 서울시 특별조정교부금 27억원 확보” 서울시의회 바로가기 서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 이지훈 기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이번 이순신 장군 동상 세척이 이루어진 시기는? 봄 겨울