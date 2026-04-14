‘오늘은 장군님 목욕하는 날’

이미지 확대 서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.4.14 이지훈 기자

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서울시 관계자들이 14일 서울 종로구 광화문광장에서 봄을 맞아 이순신 장군 동상을 세척하고 있다.이지훈 기자