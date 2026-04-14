[속보] 이철우 경북지사 최종 후보 확정…3선 도지사 도전

이미지 확대 이철우 경북지사가 지난달 31일 대구 수성구 TBC에서 열린 국민의힘 경북지사 경선 1차 비전토론회에서 발언하고 있다. 연합뉴스

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국민의힘이 14일 경북도지사 최종 후보로 이철우 지사를 확정했다.국민의힘 공천관리위원회는 이날 오전 여의도 중앙당사에서 책임당원 선거인단 투표 50%와 일반 국민 여론조사 50%를 합산한 본경선 결과를 발표하고, 이 지사를 최종 후보로 결정했다고 밝혔다.이로써 이 지사는 3선 도전에 나서게 됐다.국민의힘 후보로 본선에 나서는 그는 더불어민주당 오중기 후보와 맞붙어 경북도지사 자리를 놓고 최종 승부를 벌일 예정이다.이에 따라 이 지사는 더불어민주당 오중기 경북도지사 후보와 대결하게 됐다.1955년생인 이 지사는 경북대 사범대학을 졸업해 수학 교사를 하다가 1985년 국가정보원의 전신인 국가안전기획부에 입사했다.2005년 국정원에서 퇴임한 뒤 경북 김천에서 3선 국회의원을 지냈으며, 2018년 지방선거에서 경북도지사에 당선되고 2022년 재차 승리했다.안동 김상화 기자