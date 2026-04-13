[포토] 2014년 4월에 멈춘 달력

1 / 10 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

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세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다.연합뉴스