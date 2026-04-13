사회 [포토] 2014년 4월에 멈춘 달력 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/13/20260413800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-13 15:01 입력 2026-04-13 15:00 1/ 10 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 세월호 참사 12주기를 사흘 앞둔 13일 경기도 안산시 단원고 4.16기억교실에 추모객 발길이 이어지고 있다. 연합뉴스 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지