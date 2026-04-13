[포토] 때이른 초여름 날씨

1 / 8 이미지 확대 초여름 날씨, 이제는 반팔 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 가벼운 옷차림의 외국인들이 이동하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 백사장에 누워도 좋아요 초여름의 날씨를 보인 13일 강원 강릉시의 한 해변에서 한 남성이 시원한 바닷바람을 맞으며 백사장에 누워 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 엄마, 그늘이 좋아요 초여름의 날씨를 보인 13일 강원 강릉시의 한 해변에서 가족과 함께 나들이 온 아이가 장난감 양산을 쓰고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 초여름 날씨, 이제는 반팔 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문사거리에서 반팔 차림의 시민들이 이동하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 때 이른 초여름 날씨 때 이른 초여름 날씨를 보인 13일 경기도 안산시 노적봉 폭포공원을 찾은 시민들이 시원하게 쏟아지는 폭포수를 바라보고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 4월 초여름 날씨 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 청계천을 찾은 외국인들이 징검다리를 건너고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 4월 초여름 날씨 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 한 시민이 신문지로 햇볕을 가리고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

이미지 확대 초여름 날씨 속 점심 산책서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 청계천에서 시민들이 산책을 하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스

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서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 가벼운 옷차림의 외국인들이 이동하고 있다.온라인뉴스부