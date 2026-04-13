사회 [포토] 때이른 초여름 날씨 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/13/20260413800004 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-13 15:12 입력 2026-04-13 14:43 1/ 8 이미지 확대 초여름 날씨, 이제는 반팔서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 가벼운 옷차림의 외국인들이 이동하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 백사장에 누워도 좋아요초여름의 날씨를 보인 13일 강원 강릉시의 한 해변에서 한 남성이 시원한 바닷바람을 맞으며 백사장에 누워 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 엄마, 그늘이 좋아요초여름의 날씨를 보인 13일 강원 강릉시의 한 해변에서 가족과 함께 나들이 온 아이가 장난감 양산을 쓰고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 초여름 날씨, 이제는 반팔서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문사거리에서 반팔 차림의 시민들이 이동하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 때 이른 초여름 날씨때 이른 초여름 날씨를 보인 13일 경기도 안산시 노적봉 폭포공원을 찾은 시민들이 시원하게 쏟아지는 폭포수를 바라보고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 4월 초여름 날씨서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 청계천을 찾은 외국인들이 징검다리를 건너고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 4월 초여름 날씨서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 한 시민이 신문지로 햇볕을 가리고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 이미지 확대 초여름 날씨 속 점심 산책서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 청계천에서 시민들이 산책을 하고 있다. 2026.4.13 연합뉴스 서울의 낮 최고기온이 25도까지 오르는 등 때이른 초여름 날씨를 보인 13일 서울 광화문광장에서 가벼운 옷차림의 외국인들이 이동하고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서울의 낮 최고기온은 몇 도까지 올랐나? 25도 30도