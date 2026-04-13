[포토] 부산민주공원, 겹벚꽃 활짝

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수정 2026-04-13 14:27
입력 2026-04-13 14:27
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월요일인 13일 우리나라가 고기압 영향권에 놓이면서 대부분 지역이 맑고, 한낮 기온이 25도를 넘는 곳도 있겠다.

다만 제주는 남쪽 해상에 저기압이 지나가 흐리겠다.

오전 8시 현재 주요 도시 기온은 서울 10.0도, 인천 9.7도, 대전 9.1도, 광주 13.6도, 대구 11.1도, 울산 16.0도, 부산 15.8도다.

전국적으로 낮 최고기온은 16도에서 26도 사이에 분포하겠다.

주요 도시 중 대전이 한낮 기온이 26도까지 오르겠다. 이외 경기 파주·남양주·이천, 강원 철원·춘천, 충북 충주·청주·옥천, 충남 공주·부여·논산, 전북 전주와 남원, 전남 담양과 곡성, 경북 김천, 경남 밀양·함안·진주 등 내륙을 중심으로 곳곳의 낮 기온이 26도를 기록하겠다. 날이 맑아 햇볕이 잘 내리쬐면서 기온이 크게 오를 전망이다.

서울과 광주는 낮 최고기온이 25도, 인천은 23도, 대구는 24도, 울산과 부산은 22도일 것으로 예상된다.



내륙을 중심으로 낮과 밤 기온 차가 15도 안팎으로 크겠으니 주의해야 한다.

온라인뉴스부
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