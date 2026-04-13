울산 고유가 피해지원금 ‘1421억원’ 규모 지원

김두겸 울산시장, 13일 종합대책 발표

이미지 확대 김두겸 울산시장이 13일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 울산시 고유가 위기극복 대책을 발표하고 있다. 울산시 제공

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

울산시가 중동 정세 불안에 따른 고유가·고물가 상황에 대응하기 위한 종합대책을 내놨다.김두겸 울산시장은 13일 시청 프레스센터에서 기자회견을 열어 “고유가 피해지원금 지방비 284억 원을 전액 시비로 부담할 계획이며, 고유가 대응 시 자체 특화사업 442억원도 추가경정예산에 반영할 예정”이라고 밝혔다.시는 소득 하위 70% 시민에게는 1인당 최소 15만원에서 취약계층 최대 60만원까지 울산사랑상품권(울산페이) 등으로 차등 지급된다. 전체 지원 규모는 약 1421억원에 달한다.시는 정부 지원의 사각지대에 놓인 소상공인·중소기업·농어업인 등의 부담 완화를 위해 이번 추경에 고유가 대응 시 자체 특화사업 442억원을 편성할 계획이다.시는 중소기업과 소상공인 경영안정자금 공급 규모를 기존 3100억원에서 3600억원으로 확대하고, 대출 이자의 일부(1.2~2.5%)를 보전하기로 했다. 중소기업육성기금도 800억원 규모로 확충한다.시는 침체된 지역경제 활성화를 위해 울산페이 발행에 114억원을 추가 투입하고, 캐시백 한도를 월 30만원에서 50만원으로 상향조정했다. 또 포장재 가격 상승으로 어려움을 겪는 소상공인에게는 구입비도 지원한다.이와 함께 시는 유가 상승 직격탄을 맞은 화물·버스 업계에 각 100억원의 유가 보조 및 재정 지원을 실시하고, 농어업인에게는 면세유 인상분의 30%를 한시 지원한다. 또 저소득 가구의 노후 냉난방기 교체를 돕고, 사회복지시설에 대한 차량 및 유류비를 지원하는 등 민생 안정에도 주력한다.김 시장은 “이번 대책이 시민들에게 실질적인 도움이 될 수 있도록 시의회와 긴밀히 협력해 추경안을 차질 없이 추진하겠다”며 “지역경제 회복을 위한 지원을 멈추지 않겠다”고 강조했다.울산 박정훈 기자