[포토] 한강 물놀이 시즌 시작

1 / 10 이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원에서 열린 서울스프링페스티벌을 찾은 어린이가 워터볼 굴리기 체험을 하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원에서 열린 서울스프링페스티벌을 찾은 시민들이 워터볼 굴리기 체험을 하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원에서 열린 서울스프링페스티벌을 찾은 시민들이 워터볼 굴리기 체험을 하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원 물놀이장에서 어린이들이 더위를 식히고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨가 찾아온 12일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 따사로운 햇살을 피하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑고 따뜻한 날씨가 찾아온 12일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 따사로운 햇살을 피하고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

이미지 확대 맑은 날씨를 보인 12일 서울 여의도 한강공원을 찾은 시민들이 따뜻한 봄을 즐기고 있다. 2026.4.12 연합뉴스

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월요일인 13일은 전국 낮 최고 기온이 26도까지 올라가는 등 포근한 봄 날씨가 나타나겠다.다만 일부 지역엔 낮과 밤의 기온 차가 15도까지 벌어지는 등 일교차가 커 건강관리에 유의해야겠다.중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지고, 남부지방도 오후 6시쯤부터 흐려지겠다.제주도와 전남 남해안, 경남 서부 남해안엔 오전부터 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 전남 남해안과 경남 남해안이 5㎜ 미만, 제주도가 5∼30㎜다.제주도를 비롯한 일부 지역엔 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.아침 최저기온은 7∼13도, 낮 최고기온은 15∼26도로 예보됐다.미세먼지 농도는 수도권 등 중부지방에서 오전에 ‘한때 나쁨’ 수준이었다가 오후엔 ‘보통’ 수준으로 개선되겠다. 그 밖의 지역도 ‘보통’ 수준을 보이겠다.온라인뉴스부