[포토] 한강 물놀이 시즌 시작

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수정 2026-04-12 17:24
입력 2026-04-12 17:23
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월요일인 13일은 전국 낮 최고 기온이 26도까지 올라가는 등 포근한 봄 날씨가 나타나겠다.

다만 일부 지역엔 낮과 밤의 기온 차가 15도까지 벌어지는 등 일교차가 커 건강관리에 유의해야겠다.

중부지방은 대체로 맑다가 오후부터 구름이 많아지고, 남부지방도 오후 6시쯤부터 흐려지겠다.

제주도와 전남 남해안, 경남 서부 남해안엔 오전부터 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 전남 남해안과 경남 남해안이 5㎜ 미만, 제주도가 5∼30㎜다.

제주도를 비롯한 일부 지역엔 바람이 순간풍속 시속 55㎞ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야겠다.

아침 최저기온은 7∼13도, 낮 최고기온은 15∼26도로 예보됐다.



미세먼지 농도는 수도권 등 중부지방에서 오전에 ‘한때 나쁨’ 수준이었다가 오후엔 ‘보통’ 수준으로 개선되겠다. 그 밖의 지역도 ‘보통’ 수준을 보이겠다.

온라인뉴스부
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