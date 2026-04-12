이형석 전 국회의원 ‘소방산업공제조합’ 이사장 취임

13일 취임식…“입법 전문성 바탕으로 소방산업 발전 이끌 것”

이미지 확대 이형석 소방산업공제조합 신임 이사장.

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이형석 전 국회의원(제21대, 광주 북구을)이 13일 제7대 소방산업공제조합 신임 이사장으로 취임하며 소방산업의 새로운 도약을 위한 행보에 나선다.지난 2009년 설립된 소방산업공제조합은 소방사업자의 상호 협동과 자율적인 경제활동을 지원하는 핵심 기관이다. 조합원에게 필요한 보증·자금 융자 및 공제사업 등을 통해 소방 가족의 경제적 지위 향상을 도모하고, 대한민국 소방산업의 건전한 발전에 중추적인 역할을 담당하고 있다.신임 이 이사장은 금융권 출신으로 실무 감각을 갖추고 있으며, 국회 행정안전위원회 위원으로서 소방 정책 전반을 깊이 있게 다뤄왔다.이 이사장은 “지난 21대 국회 행정안전위원회 활동을 통해 소방 현장의 생생한 목소리를 정책과 입법에 담아내기 위해 노력해왔다”며 “그간의 경험과 전문성을 쏟아부어 소방산업의 실질적인 발전을 견인하고, 조합원들의 권익을 지키는 든든한 버팀목이 되겠다”고 말했다.광주 홍행기 기자