‘지사 제명’에 ‘내란특검’까지 겹친 전북도 뒤숭숭

2차 종합특검 전북도 공무원들 대거 소환 조사

계엄 당시 청사 폐쇄 등 내란 부화 수행 여부 초점

청사 폐쇄 명시한 전북도청 국감자료가 논란 불러

이미지 확대 전북도가 비상 계엄 당일 밤 청사를 폐쇄했다고 밝힌 국정감사 자료.

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6.3 지방선거를 앞두고 민주당이 현직 김관영 지사를 전격 제명한데 이어 민주당 도지사 후보 경선 과정에서 불거진 내란 동조 의혹에 대한 특검까지 조사가 시작돼 전북도청이 어수선하다.12일 서울신문 취재를 종합하면 지방선거 과정에서 이원택 의원이 제기한 전북도의 내란 부화 수행 의혹에 대해 특검의 조사가 시작됐다. 정치적 의혹의 화살이 행정 집행의 일선에 있는 공무원들을 향하기 시작한 것이다.2차 종합특검은 이번 주 전북도청 소속 전현직 고위 공무원들을 소환해 21일까지 강도 높은 조사를 진행할 계획이다. 소환 조사 대상은 당시 비상회의에 참석한 간부 7명이다. 이들에 대한 조사가 마무리되면 김 지사에 대한 조사도 실시될 것으로 예상된다.앞서 지난달 하순 12·3 내란 당시 당직을 했던 5급 팀장급 1명과 주무관 1명을 소환해 청사 폐쇄 사실 여부를 조사했다.전북도는 내란의 밤 당시 청사 폐쇄, 준예산 편성 준비, 35사단과의 협조체계 유지 내용이 담긴 문서를 생산한 사실이 드러나 비상계엄 동조설에 휩싸였다.실제로 전북도는 지난해 비상 계엄 당시 청사를 폐쇄하고 출입자를 통제했다고 명시한 서류를 국정감사 자료로 제출해 논란을 키웠다. 이는 광주, 경기, 전남 등 민주당 소속 광역단체장이 있는 시도가 행안부의 청사폐쇄 요구를 거부한 것과 비교되는 조치다.특검은 사실 관계를 확인하기 위해 계엄 이후 생산된 내부 서류, 도지사의 동선, 차량 입·출차 내역 등 각종 증빙자료 제출을 전북도에 요청했다.이에대해 김관영 전북지사는 “당시에 계엄에 대해 비판했고, 공무원들도 그걸 느꼈다고 하는데 핑계를 잡아서 고발을 하고 아무 죄없는 직원들까지 특검조사를 받아 업무에 지장받고 전북도의 명예가 실추됐다”면서 “이 사안에 대해 무혐의를 확신한다”고 말했다.전주 임송학 기자