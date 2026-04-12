사회 대입 변화에 맞춰 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/12/20260412500069 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-12 15:52 입력 2026-04-12 15:52 이미지 확대 한 학부모가 12일 오후 서울 종로구 성균관대학교 600주년 기념관에서 열린 지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입변화 특집 설명회를 찾아 관련정보를 보고 있다. 2026.4.12 도준석 전문기자 한 학부모가 12일 오후 서울 종로구 성균관대학교 600주년 기념관에서 열린 지역의사제 도입, 초중고 의대 및 대입변화 특집 설명회를 찾아 관련정보를 보고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 이 설명회가 다루는 주요 교육제도는 무엇인가? 지역의사제 외국어특기자전형