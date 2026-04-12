[단독]종합특검, 정보사령부 방문조사…외환 혐의 살핀다

지난 10일 정보사에서 자료 임의제출 받아

이미지 확대 입장발표하는 권창영 종합특검 권창영 특별검사가 지난 2월 25일 과천 사무실에서 윤석열ㆍ김건희에 의한 내란ㆍ외환 및 국정농단 행위의 진상규명을 위한 특별검사 사무실 현판식을 마치고 특검보들과 입장발표를 하고 있다. 연합뉴스

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3대 특검(내란·김건희·채해병) 이후 남은 의혹을 수사하는 2차 종합특검(특별검사 권창영)이 윤석열 정부의 외환 혐의에 대한 추가 수사를 위해 국군 정보사령부에 대한 방문조사를 진행했다. 내란 특검이 혐의를 입증하지 못한 부분에 대해 다시 수사하겠다는 것으로 풀이된다.12일 서울신문 취재를 종합하면 종합특검은 지난 10일 정보사령부를 방문조사해 자료를 임의제출 형태로 전달받았다. 압수수색 영장을 집행하는 대신 요청한 자료를 전달받는 방식으로 진행했다.종합특검이 요청한 자료는 정보사령부 공작과 관련된 규정 및 예규인 것으로 알려졌다. 정보사령부가 비상계엄 직전인 2024년 11월 몽골을 방문해 비상계엄 선포를 위한 명분을 만들려 했다는 의혹이 있는 만큼 관련 내용을 살펴보겠다는 것으로 보인다.종합특검에는 내란 특검에서 정보사 압수수색 및 조사를 주도했던 수사관 일부가 합류한 상태다. 이들은 정보사의 ‘북풍 공작 의혹’ 등 외환 혐의를 살펴보겠다는 계획인 것으로 전해졌다. 앞서 내란 특검은 정보사에 대한 압수수색과 수 차례 방문 조사를 진행했지만 구체적인 외환 혐의를 입증해내지 못했다.종합특검은 1호 사건으로 김명수 전 합참의장 및 합동 관계자들을 내란 중요임무종사 등 혐의로 입건하면서 군에 대한 수사에 박차를 가하고 있다. 다만 내란 특검에서 군에 대한 강도 높은 수사를 진행했던 만큼, 종합특검이 같은 혐의를 재수사한다는 비판도 나온다. 종합특검의 재수사가 국가안보에 부정적인 영향을 미칠 수 있다는 지적도 나온다.하종민·고혜지 기자