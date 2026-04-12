완도에서 냉동창고 진화 중 소방관 고립···1명 사망·1명 수색 중

이미지 확대 119 소방차

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12일 오전 8시 25분쯤 전남 완도군 군외면 한 냉동창고에서 불이 나 소방당국이 진화 작업을 벌이고 있다.이 불로 화재를 진압하던 소방관 2명이 냉동창고에 고립됐으며, 이 중 1명이 숨진 채 발견됐다. 나머지 소방관 1명은 당국이 수색 중이다.업체 관계자 1명도 연기를 들이마시고 병원으로 이송됐다.소방당국은 인원 102명, 장비 34대를 투입해 실종 소방관 수색과 화재 진압을 동시에 진행하고 있다.김민석 국무총리는 화재 진압 중 소방대원이 고립된 것과 관련해 “가용한 모든 장비와 인력을 동원해 고립된 소방공무원 구조에 최선을 다하라”고 지시했다. 김 총리는 “추가 인명 피해가 발생하지 않도록 현장 활동 중인 화재 진압 대원 안전에도 만전을 기하고, 현장 통제 및 주민 대피 안내 등의 안전 조치도 철저히 하라”고 주문했다.완도 최종필 기자