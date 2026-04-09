HD현대중공업 울산조선소 잠수함 화재…협력업체 60대 근로자 1명 실종

이미지 확대 HD현대중공업 울산조선소 전경. 서울신문DB

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9일 HD현대중공업 울산조선소에서 정비 중이던 해군 잠수함에서 불이 나 협력업체 근로자 1명이 실종됐다.소방당국에 따르면 불은 이날 오후 1시 58분쯤 214급 해군 잠수함 ‘홍범도함’에서 발생했다.불이 잠수함 내부에서 난 후 연기가 퍼지면서 정비 작업에 투입됐던 40여명이 긴급 대피했으나 내부 청소작업을 하던 협력업체 소속 60대 여성 근로자 1명은 실종됐다.소방 당국은 오후 2시 38분쯤 대응 1단계를 발령, 장비 30여대를 동원해 진화 작업을 벌인 끝에 오후 3시 56분쯤 불길을 완전히 잡았다. 하지만 여전히 잠수함 내부에는 연기가 많은 것으로 알려졌다.소방 당국은 실종자 수색 작업을 이어가고 있다.불이 난 홍범도함은 HD현대중공업에서 창정비 중이었던 것으로 확인됐다. 잠수함 창정비는 선체와 장비를 최적 성능으로 유지하고자 조선소에 입항해 하는 제반 정비작업이다.HD현대중공업 관계자는 “정비 중이던 잠수함 내에서 화재가 발생한 것”이라며 “작업자 1명의 소재가 확인되지 않아 소방 당국과 합동으로 수색 및 구조 작업에 총력을 다하고 있다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자