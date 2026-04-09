봄맞이 목욕하는 천년향

이미지 확대 서울 서초구 관계자들이 9일 오전 봄을 맞아 약 900년의 역사를 지닌 서초역 사거리의 상징인 향나무를 청소하고 있다. 2026.4.9 도준석 전문기자

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서울 서초구 관계자들이 9일 오전 봄을 맞아 약 900년의 역사를 지닌 서초역 사거리의 상징인 향나무를 청소하고 있다.도준석 전문기자