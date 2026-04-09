사회 봄맞이 목욕하는 천년향 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/09/20260409500133 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-09 14:17 입력 2026-04-09 14:16 이미지 확대 서울 서초구 관계자들이 9일 오전 봄을 맞아 약 900년의 역사를 지닌 서초역 사거리의 상징인 향나무를 청소하고 있다. 2026.4.9 도준석 전문기자 서울 서초구 관계자들이 9일 오전 봄을 맞아 약 900년의 역사를 지닌 서초역 사거리의 상징인 향나무를 청소하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 서초역 사거리 향나무의 역사는 얼마나 되는가? 약 900년 약 500년