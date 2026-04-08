[포토] ‘아파트 주차장은 만차’… 에너지 절감 조치

1 / 5 이미지 확대 에너지 절감 조치로 공공기관 승용차 2부제·공영주차장 5부제가 실시된 8일 서울 송파구 한 아파트 주차장에 차량이 평일 낮임에도 가득찬 모습을 보이고 있다. 2026.4.8

연합뉴스

이미지 확대 에너지 절감 조치로 공공기관 승용차 2부제·공영주차장 5부제가 실시된 8일 서울 송파구 한 아파트 주차장에 차량이 평일 낮임에도 가득찬 모습을 보이고 있다. 2026.4.8

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이미지 확대 에너지 절감 조치로 공공기관 승용차 2부제·공영주차장 5부제가 실시된 8일 서울 송파구 한 아파트 주차장에 차량이 평일 낮임에도 가득찬 모습을 보이고 있다. 2026.4.8

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이미지 확대 에너지 절감 조치로 공공기관 승용차 2부제·공영주차장 5부제가 실시된 8일 서울 송파구 한 아파트 주차장에 차량이 평일 낮임에도 가득찬 모습을 보이고 있다. 2026.4.8

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이미지 확대 에너지 절감 조치로 공공기관 승용차 2부제·공영주차장 5부제가 실시된 8일 서울 송파구 한 아파트 주차장이 평일 낮임에도 빈자리 없이 가득한 모습을 보인다. 2026.4.8

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공공기관 차량 운행이 2부제로 강화된 첫날인 8일 전국 주요 관공서 등에선 다소 혼선은 있었지만 대체로 차분한 분위기 속에 신규 차량 부제 제도가 시행됐다.이날 방문객들은 대부분 안내에 따르며 현장에서 큰 혼란은 없었다.다만 공영주차장 5부제도 함께 시행되면서 공영주차장 인근 이면도로에 주차 차량이 늘어나는 등 ‘풍선효과’도 나타났다.대중교통이 불편한 공공기관은 통근버스를 늘리거나 직원 간 차량 공유 활성화 등 대응책 시행에 분주했다.이날 공공기관 내에서는 강화된 2부제로 대중교통을 이용하게 돼 일부 직원은 불만을 쏟아내기도 했다.사진은 이날 서울 송파구 한 아파트 주차장에 차량이 평일 낮임에도 가득 찬 모습.온라인뉴스부