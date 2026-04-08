[포토] 자전거 타고 출근

1 / 7 이미지 확대 공공부문 차량 2부제가 시행된 8일 오전 세종시 도심에서 직장인들이 자전거를 타고 출근하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공부문 차량 2부제가 시행된 8일 오전 세종시 도심에서 직장인들이 자전거를 타고 출근하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공부문 차량 2부제가 시행된 8일 오전 세종시 도심에서 직장인들이 자전거를 타고 출근하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행 첫날인 8일 세종시 정부세종청사로 출근하는 공무원들이 타고 온 자전거가 평소보다 많이 세워져 있다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행 첫날인 8일 세종시 정부세종청사의 옥외 주차장이 평소에 비해 한산한 모습이다(왼쪽 사진). 정부세종청사 중앙동의 자전거 주차장에 출근하는 공무원들이 타고 온 자전거가 가득 세워져 있다(오른쪽 사진). 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행 첫날인 8일 세종시 정부세종청사 옥외 주차장이 공무원들의 적극적인 참여로 평소에 비해 한산한 모습이다. 2026.4.8 연합뉴스

이미지 확대 공공기관 승용차 2부제 시행 첫날인 8일 세종시 정부세종청사 옥외 주차장에서 청사관리본부 관계자들이 차량 출입을 통제하고 있다. 2026.4.8 연합뉴스

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정부청사가 한곳에 모여 있는 세종시 도심 출근길 풍경이 달라졌다.공공부문 차량 2부제 시행 첫날인 8일 오전.상습 정체구역 교차로는 평상시와 다르게 원활한 차량 흐름을 보이는가 하면 정장 차림에 자전거를 탄 직장인들의 모습도 쉽게 눈에 들어왔다.도심을 관통하는 BRT 버스 정류장은 출근길 직장인들로 붐볐고, 대부분 버스가 승객을 꽉 채워 출발했다.공공청사 주차장은 평소보다 대체로 여유 있는 모습이다.오전 9시쯤 세종시청 야외 주차장은 평소와 달리 텅텅 비었고, 지하주차장도 빈자리가 듬성듬성 보였다.정부세종청사 지하주차장은 부처마다 조금 사정이 달랐지만, 평소보다 주차된 차량이 많이 줄었다는 게 대체적인 시각이다.다른 도시보다 공무원 비율이 압도적으로 많은 세종시는 지난달 25일 정부가 석유 에너지 절약 차원에서 공공부문 차량 5부제를 도입한 후 즉각적인 영향이 나타났다는 평가가 나온다.이는 공공 데이터에서도 확인된다.세종시에 따르면 공공부문 차량 5부제를 시작한 3월 25일부터 이달 3일까지 시내버스 누적 탑승자는 82만 4581명으로 전년도 같은 기간 누적 73만여 명보다 12.8%(9만 3000여명) 증가했다.같은 기간 공공자전거 어울링 역시 9만 2149건 이용 실적을 보이면서 지난해보다 29%(2만 830건) 늘었다.이날 세종시청 야외주차장 정문 앞에서는 공무원 대상 2부제, 일반인 대상 5부제에 걸려 회차하는 차량도 눈에 띄었다.오전 7시에서 오전 9시 30분 사이 2부제, 5부제를 위반한 차량 10대가 주차장을 들어가지 못하고 돌아갔다고 시청 관계자는 설명했다.온라인뉴스부