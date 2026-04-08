전북선관위, 박지수 주무관 출연 ‘선거 홍보 숏폼’ 제작

이미지 확대 선거 홍보 숏폼에 출연한 군산시 박지수 주무관. 전북선관위 제공

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“투표 안 하고 밥 먹으면 조하? 기표소 안에서 촬영은 안 되는 거 알지?”유권자들이 선거 관련 정보를 쉽고 재미있게 즐길 수 있는 영상이 공개된다.전북특별자치도선거관리위원회는 제9회 전국동시지방선거를 앞두고 선거 홍보 숏폼 콘텐츠를 공식 SNS 채널 등에 본격적으로 게시한다고 8일 밝혔다.이번 홍보 영상은 숏폼 콘텐츠로 화제를 모으고 있는 군산시청 소속 ‘스타 공무원’ 박지수 주무관이 출연했다.박 주무관이 출연한 지난 제21대 대통령선거 당시 군산시의 ‘투표 시 유의사항’ 영상은 누적 조회수 610만회를 기록하며 대중의 폭발적인 호응을 얻었다.이번에 공개될 영상은 투표 참여 독려와 정책선거 홍보, 투표소 질서 훼손 행위 방지라는 세 가지 큰 주제를 담았다.전북선관위는 홍보과 직원들의 밤낮을 가리지 않는 아이디어 회의 결과물인 트렌디한 기획안과 박 주무관의 열정적인 연기와 재치 있는 입담이 결합하면서 영상의 완성도를 한층 높였다고 설명한다.전북선관위 관계자는 “이번 영상이 제9회 지방선거를 모두가 즐기는 ‘아름다운 축제’로 승화시키고, 다양한 연령층의 유권자들을 투표소로 이끄는 마중물이 될 것으로 기대한다”고 밝혔다.설정욱 기자