국립부경대 RISE 사업 수혜기업 매출 31% 증가…신규 고용·수출 효과도

이미지 확대 국립부경대학교 용당캠퍼스 전경. 국립부경대학교 제공

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국립부경대학교는 지난해 지역혁신중심 대학지원체계(RISE) 사업을 운영한 결과 대학에 입주한 기업들의 매출, 신규 고용이 상승한 것으로 나타났다고 8일 밝혔다.부경대는 부산형 RISE 사업의 세부 과제인 ‘캠퍼스 기반 지역 활성화’를 통해 남구 용당캠퍼스를 지산학연 협력 거점으로 고도화하고 있다.용당캠퍼스에는 150개 기업이 입주해 있는데, 이 중 49개 사가 RISE 사업 단위과제를 통해 직접 지원을 받았다.지원받은 기업을 대상으로 분석한 결과 89명의 신규 고용이 발생한 것으로 나타났다. 2024년부터 2025년까지 연속 입주한 기업은 19개 사였는데 이들 기업의 매출은 271억원에서 354억원으로 31% 증가했다.국립부경대는 이 사업을 통해 지산학연 협력형 혁신 생태계를 구축하고, 창업 기업의 성장 단계에 맞춘 지원을 한 결과 이런 성과가 나타난 것으로 분석한다.특히 입주기업의 해외 진출을 지원하는 ‘글로벌 진출 지원단’ 프로그램의 성과가 두드러졌다. 해외 정부와 글로벌 협력 포럼 개최, 국제 전시회 참가, 글로벌 테크 밋업 프로그램 운영 등을 통해 지난해 총 3건, 1600억원 상당의 수출 확약이 성사됐기 때문이다.배상훈 국립부경대 총장은 “용당캠퍼스를 중심으로 지역 산업과 연계한 지속 가능한 지·산·학 협력 모델을 확산하고, 지역 청년 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 더욱 고도화해 나가겠다”고 밝혔다.부산 정철욱 기자