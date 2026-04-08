경북도, 190억 투입 이차전지 관리센터 구축…폐배터리 재사용 산업화 시동

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경북도가 폐배터리 자원화에 나섰다.도는 전기차 보급 확산으로 급증하는 폐배터리 등을 자원으로 전환하기 위해 ‘전기차 사용 후 핵심부품 순환이용체계’를 구축한다고 8일 밝혔다.도는 포항시, 기후에너지환경부와 함께 190억원을 투입해 이차전지 종합관리센터를 거점으로 사용 후 핵심부품 시험·평가 장비 구축, 안전 탈거 및 상태진단, 등급 분류 기준 등 기술 표준화, 재사용 제품 제작 및 실증 등을 추진한다.전기차 폐배터리를 중심으로 모터, 감속기, 인버터 등 핵심 구동 부품까지 재사용·재활용하는 체계를 만들 계획이다.또 배터리 및 전기구동 부품의 자동 해체·조립 시스템, 시스템 성능평가 장비 등을 단계적으로 도입해 수거, 평가, 재사용으로 이어지는 전주기 산업 기반을 구축할 방침이다.사용 후 핵심부품은 정밀 진단과 재제조 과정을 거칠 경우 농기계, 건설기계, 소형 모빌리티 등 다양한 분야에 활용할 수 있다.국내 전기차 폐배터리 발생량은 2025년 3600대에서 2030년 2만 4000대 이상으로 증가할 전망이다.박시균 경북도 메타AI과학국장은 “전기차 폐배터리 대량 발생 시점에 선제 대응하기 위해 표준화된 진단, 평가 체계와 실증 기반을 구축하겠다”고 밝혔다.안동 김상화 기자