“부모와 다퉈서”…인천 오피스텔 제연설비에 불 지른 20대 체포

이미지 확대 불에 탄 제연 설비. 인천소방본부 제공

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인천의 한 오피스텔을 돌아다니며 제연 설비에 불을 지른 20대 남성이 경찰에 붙잡혔다.인천 남동경찰서는 현주건조물 방화 혐의로 20대 남성 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다고 8일 밝혔다.A씨는 이날 오전 0시 18분쯤 인천 남동구 구월동의 한 오피스텔 7~12층 복도에 설치돼 있는 제연 설비에 라이터로 불을 지른 혐의를 받고 있다. 제연 설비는 화재가 발생한 구역에서 연기를 배출하고 신선한 공기를 공급하는 소방설비다.이 화재로 제연 댐퍼 회로기판 6개가 불에 타 소방서 추산 103만원의 재산 피해가 났다. 또 일부 주민이 대피했다.불은 신고를 받고 출동한 소방 당국에 의해 13분 만인 0시 31분쯤 진화됐다.경찰은 A씨를 현행범으로 체포해 조사하고 있다. A씨는 “부모와 다퉈서 그랬다”는 취지로 진술한 것으로 알려졌다.강남주 기자