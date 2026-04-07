8일부터 공공기관 ‘2부제’로 강화… ‘국립대 병원’ 방문객은 자율 통행

공직자만 의무화… 민간은 자율

장애인·임산부 등은 규제 면제



3만개 공영주차장은 5부제 적용

‘10인승 이하’ 승용차 출입 제한

이미지 확대 공공기관 차량 2부제 시행을 하루 앞둔 7일 서울 종로구 정부서울청사 입구에 2부제 시행 안내문이 설치돼 있다. 2026.4.7

연합뉴스

2026-04-08 10면

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전국 1만 1000개 공공기관이 8일 0시부로 승용차 5부제를 2부제(홀짝제)로 강화했다. 짝수날엔 끝 번호가 짝수인 차량이, 홀수날엔 홀수 차량만 공공기관 주차장을 이용할 수 있다.전국 3만개의 공영주차장(100만 면)에는 승용차 5부제(요일제)가 의무화됐다. 지난 2일 자원안보 위기 단계가 ‘주의’에서 ‘경계’ 단계로 격상된 데 따른 에너지 절감 조치다. 하지만 현장에선 적지 않은 혼선이 일어날 조짐이다. 차량 부제에 대한 궁금증을 짚어봤다.Q. 주차를 규제하나 운행을 규제하나.A. 공공기관 차량 출입을 통제하는 주차 규제다. 민간은 ‘자율’이기 때문에 ‘운행’ 자체를 규제하긴 어렵다. 이는 헌법상 이동의 자유와 맞물려 있다. 다만 공공부문에선 ‘의무’다 보니 공직자에 대해선 운행 자체가 금지된다. 실제 정부는 청사 건물에 진입하지 못하고 외곽에 세워둔 공무원의 부제 위반 차량을 단속하고 있다.Q. 국립대 병원에는 적용되나.A. 위급한 환자의 출입이 통제돼선 안 되므로 방문객 차량의 출입을 제한하지 않는다.Q. 위반하면 어떤 처벌을 받나.A. 1회 위반하면 경고장 부착 등 경고·계도, 2회 위반하면 기관장 보고와 주차장 출입 제한, 3회 이상 위반하면 징계위원회로 넘어간다.Q. 장애인·임산부 차량은.A. 장애인·임산부·유아 동승 차량, 전기·수소차, 대중교통 출퇴근이 어려운 차량, 공공기관장이 운행할 필요가 있다고 인정하는 차량은 제외된다. 산모수첩, 어린이집 재원 증명서 등 붙임 서류를 ‘승용차 2부제’ 적용 제외 신청서와 함께 제출해야 출입이 허용된다.Q. 공영주차장 5부제 적용 대상은.A. 10인승 이하 승용차의 출입이 제한된다. 장애인·임신부, 전기·수소차, 긴급·의료·경찰·소방 등 특수목적 차량, 생계유지를 위한 생계형 차량은 허용된다.Q. 기대 효과는.A. 공공기관 130만대를 대상으로 5부제를 시행하면 월 0.69만~3.5만 배럴, 2부제는 5부제보다 운휴일이 2.5배 증가하므로 월 1.7만~8.7만 배럴의 연료를 절감할 수 있다.Q. 우려되는 부분은.A. 관공서 주변에 주차 대란이 발생할 수 있다. 차량을 운행하지 않으면 출퇴근 시간이 급격하게 늘어나는 공직자의 불만이 속출할 가능성이 크다. 대중교통 수단이 운행하지 않는 시간에 출근해야 한다는 점을 입증하는 사유서에 기관장 직인이 찍힌 비표를 받으면 부제 위반일에도 출입할 수 있다.세종 강주리 기자