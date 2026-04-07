정성호 장관 보완수사 의지…“꿈 많던 김창민 감독 폭행 사망, 엄정 처벌”

“유가족 억울함이 한 점도 남지 않도록 할 것”
정성호 법무부 장관이 7일 ‘고 김창민 감독 사망 사건’과 관련해 철저한 진상 규명과 보완 수사를 약속했다.
정 장관은 이날 본인의 페이스북에 “초기 수사의 미흡으로 유가족과 국민께 큰 아픔을 드리는 일이 발생했다”며 “1차 수사에 대한 빈틈없는 보완으로 사건의 진상을 철저히 규명하고 실체적 진실을 밝혀 가해자들에게 엄정한 처벌이 뒤따르도록 하겠다”고 말했다.
그는 “젊고 꿈 많던 영화감독이었던 피해자는 발달장애 자녀와 식당을 찾았다가 집단 폭행을 당하고 뇌사 상태에 빠진 뒤 끝내 사망했다”며 “유족들은 폭행 당시 폐쇄회로(CC)TV에는 가해자 일행이 최소 6명이 등장하는데도, 단 1명만 피의자로 송치되었다가 유가족의 항의와 검찰의 보완수사 요구 이후에야 비로소 1명이 더 특정되는 등 초동수사의 미진을 지적하고 있다”고 했다.
이어 “여기에 잇따른 구속영장 기각으로 가해자들이 버젓이 거리를 활보하고 다니는 참담한 현실에 유가족들의 정신적 고통과 불안도 큰 상태다”라며 “자신만을 의지해 살아가는 중증 발달장애 자녀를 남겨둔 채 눈을 감아야 했던 고인의 마음과 가족의 상실에 더해 기대에 미치지 못한 수사로 상처를 입으셨을 유가족의 비통한 심정은 차마 헤아리기조차 어렵다”고 했다.
정 장관은 “검찰은 사건의 전모를 철저히 규명하고 연관된 가해자들을 법의 심판대에 올리기 위해 4월 2일 구리경찰서로부터 사건을 송치받은 뒤 신속히 전담팀을 구성해 보완수사에 착수했다”며 “법무부는 고인이 된 피해자와 유가족의 억울함이 한 점도 남지 않도록 하겠다”고 밝혔다.
의정부지검 남양주지청은 지난 2일 경기 구리경찰서로부터 해당 사건을 송치받고 전담 수사팀을 편성했다. 김 감독은 지난해 10월 20일 새벽 발달장애 아들과 경기 구리시의 한 식당을 찾았다가 다른 손님들로부터 폭행을 당했다. 사건 발생 후 약 1시간 만에 병원으로 옮겨진 김 감독은 같은 해 11월 7일 뇌사 판정을 받은 후 장기기증을 통해 4명에게 생명을 나누고 숨졌다.
경찰이 앞서 김 감독을 폭행한 남성 1명에 대해 신청한 구속영장은 검찰 단계에서 반려됐다. 이후 보완수사를 거쳐 남성 2명에 대해 신청한 구속영장은 법원에서 기각됐다.
김주환 기자
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