충북도 배터리 핵심광물 재활용 산업도 선도한다

이미지 확대 충북도청.

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이차전지(배터리)의 중심지로 뜨고 있는 충북도가 배터리 산업생태계를 재활용 분야로까지 확장한다.충북도는 산업통상자원부가 주관하는 ‘이차전지 친환경 안전관리 기반 구축 사업’ 공모에 최종 선정됐다고 7일 밝혔다.도는 2030년까지 충주 기업도시 내 고등기술연구원 충청캠퍼스 부지에 이차전지 재활용 및 제조공정 실증지원장비 15종을 갖춘 친환경 이차전지 제조공정 기술센터를 구축할 예정이다.사업비는 국비 100억원을 포함한 총 181억 7000만원이다.이곳에선 이차전지 재활용 공정 실증부터 시제품 제작, 상용화를 위한 최종 성능평가까지의 전 과정을 원스톱으로 수행할 수 있다. 기업들은 저렴한 비용으로 각종 장비를 이용할 수 있다.센터가 구축되면 폐배터리에서 추출되는 니켈, 코발트, 망간 등 재활용 원료의 신뢰성 확보와 기술 경쟁력 강화가 기대된다.도가 배터리 재활용 분야에 뛰어든 것은 사용한 배터리에서 핵심광물을 추출해 다시 쓰는 자원순환형 배터리 산업생태계 구축이 전 세계적으로 핵심과제가 되고 있어서다. 유럽에선 배터리 생산에 사용된 핵심광물의 재활용 원료 사용이 의무화될 예정이다.또한 국내 배터리산업의 경우 배터리 원료들의 수입의존도가 높아 재활용 인프라 구축이 더욱 절실한 상황이다.충북도 관계자는 “이번 사업은 글로벌 패러다임 변화에 선제적으로 대응하기 위한 것”이라며 “충북이 이차전지 재활용 및 제조공정의 친환경 안전기술 표준을 선점해 자원순환형 이차전지 글로벌 시장을 주도할 것”이라고 말했다.청주 남인우 기자