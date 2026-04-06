사회 [포토] ‘최강 소방관을 찾아라’ 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/06/20260406800005 URL 복사 댓글 0 수정 2026-04-06 15:45 입력 2026-04-06 15:45 1/ 9 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6 연합뉴스 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 경기도 소방기술 경연대회가 열린 장소는? 경기도소방학교 경기도청