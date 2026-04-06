[포토] ‘최강 소방관을 찾아라’

1 / 9 이미지 확대 6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다. 2026.4.6

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6일 경기도 용인시 경기도소방학교에서 열린 ‘경기도 소방기술 경연대회’에서 최강 소방관 분야 참가자가 기량을 뽐내고 있다.온라인뉴스부