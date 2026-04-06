서울교통공사 찾은 오세훈 시장

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도준석 기자
도준석 기자
수정 2026-04-06 11:31
입력 2026-04-06 11:31
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오세훈 서울시장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 찾아 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다. 2026.4.6 도준석 전문기자
오세훈 서울시장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 찾아 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다. 2026.4.6 도준석 전문기자

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오세훈 서울시장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 찾아 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다.

도준석 전문기자
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