사회 서울교통공사 찾은 오세훈 시장 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/04/06/20260406500068 URL 복사 댓글 0 도준석 기자 수정 2026-04-06 11:31 입력 2026-04-06 11:31 이미지 확대 오세훈 서울시장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 찾아 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다. 2026.4.6 도준석 전문기자 황철규 서울시의원, 응봉금호현대 재건축 추진 간담회 개최 서울시의회 바로가기 오세훈 서울시장이 6일 서울 성동구 서울교통공사 제2관제센터를 찾아 ‘무선통신 기반 열차제어시스템(CBTC)’ 도입 준비 상황을 점검하고 있다. 도준석 전문기자 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 오세훈 시장이 점검한 시스템의 명칭은? CBTC ATC