신안 임자도서 10일부터 ‘2026 섬 튤립축제’

‘축구장 16개’ 정원에 백만송이 만개

2026-04-06 23면

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전남 신안군은 오는 10일부터 19일까지 열흘간 임자도 대광해수욕장 인근 ‘1004섬 튤립·홍매화정원’에서 ‘2026 섬 튤립축제’를 연다고 5일 밝혔다.국내 최장 12㎞ 백사장과 해송 숲으로 유명한 임자도는 매년 봄 100만 송이 규모의 튤립 축제를 발판 삼아 대한민국 대표 꽃축제 장소로 자리매김하고 있다. 올해로 16회째인 축제에는 11.7ha(축구장 16개 규모) 정원에 30여 종, 100만 송이의 튤립이 만개해 관람객을 맞이할 예정이다. 특히 이번 행사는 지난달 2만명이 찾으며 성황리에 끝난 ‘섬 홍매화 축제’의 열기를 그대로 이어갈 것으로 기대된다. 축제 기간에는 튤립 정원을 배경으로 소규모 거리 공연과 다양한 문화 행사가 펼쳐진다. 가족 단위 관람객을 위한 참여형 체험 행사와 지역 특산물 판매 장터, 먹거리 코너도 운영된다.한편 군은 축제 준비와 안전 관리를 위해 9일까지 정원을 임시 휴장한다. 이 기간에 튤립 생육 점검, 시설물 안전 점검, 관람 동선 정비 등 사전 준비에 총력을 기울일 방침이다.신안 임형주 기자