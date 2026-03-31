[포토] 화엄사 붉게 수놓은 홍매화

1 / 5 이미지 확대 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다. 2026.3.31

구례군 제공

이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화가 햇살 아래 자태를 드러내고 있다. 홍매화 개화에 맞춰 홍매화?들매화 사진 콘테스트를 진행 중인 화엄사는 작품 접수 기간을 오는 5일까지로 연장했다. 2026.3.31

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이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화와 벚꽃이 활짝 피어 아름다운 풍경을 선보이고 있다. 2026.3.31

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이미지 확대 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다. 2026.3.31

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이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화와 벚꽃이 활짝 피어 아름다운 풍경을 선보이고 있다. 2026.3.31

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31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다.온라인뉴스부