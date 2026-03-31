사회 [포토] 화엄사 붉게 수놓은 홍매화 기사 소리로 듣기 다시듣기 글씨 크기 조절 글자크기 설정 닫기 글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다. 가 가 가 가 가 공유하기 공유 닫기 페이스북 네이버블로그 엑스 카카오톡 밴드 https://m.seoul.co.kr/news/society/2026/03/31/20260331800003 URL 복사 댓글 0 수정 2026-03-31 13:36 입력 2026-03-31 13:36 1/ 5 이미지 확대 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다. 2026.3.31 구례군 제공 이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화가 햇살 아래 자태를 드러내고 있다. 홍매화 개화에 맞춰 홍매화?들매화 사진 콘테스트를 진행 중인 화엄사는 작품 접수 기간을 오는 5일까지로 연장했다. 2026.3.31 구례군 제공 이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화와 벚꽃이 활짝 피어 아름다운 풍경을 선보이고 있다. 2026.3.31 구례군 제공 이미지 확대 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다. 2026.3.31 구례군 제공 이미지 확대 봄비가 그친 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화와 벚꽃이 활짝 피어 아름다운 풍경을 선보이고 있다. 2026.3.31 구례군 제공 31일 오전 전남 구례군 마산면 화엄사 경내에 천연기념물 홍매화 나무가 봄비를 머금고 선명한 색과 자태를 선보이고 있다. 온라인뉴스부 Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지 Q. 기사를 다 읽으셨나요? AI 퀴즈로 핵심 점검! 화엄사 홍매화 나무의 지정 상태는? 천연기념물 보호수