대구 신천 잠수교서 ‘여성 시신’ 담긴 캐리어 발견…경찰 수사

이미지 확대 대구 북구 칠성동에 있는 잠수교 아래에서 31일 오전 10시 30분쯤 시신이 담긴 캐리어가 발견돼 경찰이 수사에 나섰다. 2026. 3. 31. 대구 민경석 기자

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대구 도심을 가로지르는 신천에서 여성으로 추정되는 시신이 여행용 가방(캐리어)에 담긴 채 발견됐다.31일 대구 북부경찰서에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 북구 칠성동 칠성시장 인근 잠수교 아래에서 시신이 담긴 캐리어가 발견됐다.‘캐리어가 물 위에 떠 있다’는 행인의 신고를 받고 출동한 경찰은 은색 여행용 캐리어 안에서 50대 여성 시신을 발견했다. 가방 안에 시신이 있었던 터라 다소 변형은 있지만, 외상 등의 흔적은 없어 훼손된 상태는 아닌 것으로 알려졌다.경찰은 사망자 신원 파악을 위해 시신에서 DNA 등을 채취해 국립과학수사연구원에 보낼 예정이다. 또한 폐쇄회로(CC)TV 영상 분석 등을 통해 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.이와 함께 부검을 통해 숨진 여성의 정확한 사인도 확인할 계획이다. 경찰 관계자는 “시신 훼손은 없다”며 “수사 중이라 자세한 내용은 밝힐 수 없다”고 말했다.글·사진 민경석 기자