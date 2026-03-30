울산 울주군, 영남알프스 케이블카 환경청 ‘제동’에 행정심판 청구

이미지 확대 이순걸 울주군수(왼쪽)가 지난 1월 2일 울주군청 프레스센터에서 기후에너지환경부 낙동강유역환경청이 영남알프스 케이블카 개발 사업을 재검토하라는 환경영향평가 협의 의견을 낸 것과 관련한 입장을 설명하고 있다. 연합뉴스

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울산 울주군과 영남알프스케이블카가 ‘영남알프스 케이블카 개발사업’의 환경영향평가 ‘재검토’ 결과에 불복해 행정심판을 청구했다.울주군은 30일 사업시행자인 영남알프스케이블카와 협의해 국민권익위원회 소속 중앙행정심판위원회에 행정심판 청구서를 전달했다고 밝혔다.울주군은 2027년 준공을 목표로 울주군 등억지구 복합웰컴센터에서 신불산 억새평원까지 신불산군립공원 일대 2.46㎞ 구간에 10인승 캐빈(객차) 50대를 설치하는 케이블카 사업을 추진 중이다. 사업비는 총 644억원 규모의 전액 민자 사업이다.이번 행정심판 청구는 행정 결정의 적정성을 재확인하고 법치주의 국가에서 보장된 정당한 절차를 거쳐 케이블카 개발사업의 타당성을 최종적으로 검증받으려는 것이다.사업시행자인 영남알프스케이블카가 청구인, 사업 주무관청 및 승인기관인 울주군이 공동 청구인 자격으로 참여한다. 피청구인은 환경영향평가 재검토 의견을 제시한 낙동강유역환경청이다.군은 행정심판 과정에서 객관적인 데이터와 법리적 근거를 바탕으로 쟁점 사안의 본질 소명에 집중할 방침이다. 또 울주군민에게 이번 행정심판 절차와 진행 상황을 충분히 알리고 사업시행자와 함께 관련 절차에 성실히 임할 계획이다.군은 행정심판이 지역 사회의 갈등으로 확산하는 것을 경계하며 여론전 대신 차분하고 치밀한 법리 대응 기조를 유지하겠다는 입장이다. 군 관계자는 “이번 행정심판 청구는 특정 입장을 내세우는 대응이 아니라 환경영향평가 과정에서 협의와 보완이 적정했는지 다시 판단을 구하는 과정”이라며 “법과 원칙에 따라 사업의 정당성을 인정받을 수 있도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.울산 박정훈 기자