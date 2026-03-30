‘길담배’ 중학생, 190㎝ 파이터 훈계에도 “XX” 당당…되레 경찰 신고

이미지 확대 유튜브 채널 ‘매드브로’ 화면

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키 190㎝, 몸무게 120㎏의 종합격투기 헤비급 파이터 명현만이 길거리에서 흡연 중이던 중학생을 훈계했다가 도리어 경찰에 신고당했다.21일 유튜브 채널 ‘매드브로’에 따르면 명현만은 코미디언 강승구, 정보현과 함께 인천 남동구 구월동 일대를 찾아 환경 정화 및 청소년 계도 활동 관련 콘텐츠를 촬영했다.이 과정에서 담배를 문 채 횡단보도를 건너는 학생들을 발견했고, 강승구는 “학생이면서 걸어가며 담배를 피우는 게 맞느냐”고 지적했다.그러자 해당 학생은 자신이 중학교 2학년이라고 밝히며 담배를 바닥에 버렸다.이에 강승구는 “버린 담배를 주워야 한다”고 추가로 지적했다.명현만 역시 “어른들과 아이들이 함께 다니는 길에서 담배를 피우는 것은 보기 좋지 않다”며 비교적 차분한 어조로 훈계에 나섰다.그러나 학생들은 반성은커녕 촬영 자체에 문제를 제기하며 강하게 반발했다.한 학생은 “아니, 잘못한 건 알겠는데요. XX 왜 찍냐고요”라며 욕설을 내뱉기도 했다.촬영진에게 영상을 지우라고 요구하던 학생들은 급기야 명현만과 강승구가 자신들을 위협한다는 내용으로 경찰에 신고했다.현장에 출동한 경찰은 해당 학생에 대해 “이미 관내에서 문제행동으로 파악된 청소년”이라고 설명하며 “이런 경우는 아예 상대하지 않는 것이 좋다”고 상황을 정리했다.이후 현장을 떠난 명현만과 강승구는 씁쓸한 반응을 보였다.명현만은 “체격이 큰 사람이 이야기해도 저렇게 반응하는데, 일반 어른들이 훈계하면 더 무시당할 수 있다”고 말했고, 강승구 역시 “요즘은 어른이 훈계하기도 쉽지 않은 분위기”라며 우려를 표했다.권윤희 기자