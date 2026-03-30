건강하게 나이 드는 서울 만든다…2032년까지 여가 플랫폼 124곳

권역별 활력충전 센터·도보 생활권 충전소 조성

이미지 확대 서울시가 30일 발표한 ‘활력충전 프로젝트’로 2032년까지 조성 예정인 주요 거점별 ‘활력충전 센터’. 서울시 제공

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서울 어르신들의 여가생활이 달라진다. 서울시가 젊어진 노년 세대들이 여가부터 건강관리까지 한 곳에서 해결하도록 돕는 여가 플랫폼 조성 계획 ‘활력충전 프로젝트’를 30일 발표했다.활력충전 프로젝트는 2032년까지 2024억원을 투입해 어르신 통합여가시설인 ‘활력충전 센터’와 도보 생활권 내 소규모 생활밀착형 시설인 ‘우리동네 활력충전소’를 조성하는 사업이다.시는 2032년까지 활력충전 센터(8곳)와 활력충전소(116곳) 총 124곳을 세울 예정이다. 1만㎡ 규모로 조성될 센터는 건강을 챙기고 문화와 학습활동까지 할 수 있는 대규모 복합여가시설이다. 시민들은 인문학 강의·와인클래스 등 교양·취미 강좌부터 스크린 파크골프 등을 즐길 수 있는 스포츠 시설, 인공지능(AI) 코칭피트니스까지 다양한 콘텐츠를 체험할 수 있다. 시는 1호점인 2027년 금천구 G밸리 교학사 부지 착공을 시작으로 도심·동북·서북·서남·동남 등 주요 권역에 센터를 확충할 계획이다.걸어서 10분 내 찾을 수 있는 충전소는 서울시민 누구나 이용할 수 있는 소규모 여가시설이다. 시는 복지관, 유휴 치안센터, 도서관 등 지역 공공시설을 활용해 올해 25곳을 시작으로 2030년까지 116곳을 확충한다. 충전소에서는 건강관리, 문화향유 등 지역 수요를 반영한 프로그램을 운영한다. 커뮤니티 공간도 만들어 주민들이 자연스럽게 소통할 수 있는 사랑방으로 만든다. 시는 중구·성동·성북·도봉·관악·강남구 종합사회복지관을 리모델링해 올 상반기 중 6곳 우선 개관을 목표로 한다.시는 평일 낮 시간대 어르신들에게 최대 50%의 할인 혜택을 제공하는 민간 시설 ‘시니어동행상점’도 운영한다. 시니어 동행상점은 당구장·탁구장·요가학원 등 인기 있는 민간 여가시설을 평일 낮 시간대에 이용하면 할인 혜택을 제공하는 방식이다.오세훈 서울시장은 이날 오전 서초 시니어플라자를 찾아 10여개 시니어 관련 단체 관계자들의 의견을 듣고 “서울 모든 어르신이 건강과 활력을 찾고 행복감을 느끼며 사회와 소통할 수 있도록 시가 앞장서 서울을 세계 최고의 건강한 고령친화도시로 만들겠다”고 말했다.송현주 기자