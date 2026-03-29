호르무즈 해협 한국 선박서 실습생 2명 하선…남은 선원 176명

이미지 확대 호르무즈 해협 인근 페르시아만을 항해하는 유조선의 모습. 로이터 연합뉴스

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호르무즈 해협에 발이 묶은 우리나라 선박에서 실습 선원 2명이 하선했다.해양수산부는 29일 호르무즈 해협 안쪽 페르시아만에 있는 우리나라 선박에서 실습 선원 2명이 하선했다고 밝혔다.페르시아만에 있는 우리나라 선박에는 한국해양대, 목포해양대, 한국해양수산연수원 소속의 실습 연습생들도 승선 중이다.이로써 우리나라 선박에 탑승 중인 한국인 선원은 141명에서 2명이 줄어 139명이 됐다. 외국 선박에 타고 있는 한국인 선원 37명까지 포함하면, 우리나라 선원은 총 176명이다.앞서 지난 22일에 한국인 실습 선원 2명이 하선했으며, 25일에는 일반 선원 1명이 하선한 바 있다.하선한 실습 선원의 소속 등 정보는 공개되지 않았다. 해양수산부 관계자는 “하선 선원의 귀국 정보 등 구체적인 사항은 개인정보 보호와 신변 안전을 위해 밝힐 수 없다”라고 말했다.부산 정철욱 기자