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김부겸, 내일 출마선언…오전 국회 소통관·오후 대구 2·28공원서 발표

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김상화 기자
수정 2026-03-29 11:21
입력 2026-03-29 10:38
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김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 더불어민주당 정청래 대표와 회동을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스
김부겸 전 국무총리가 26일 서울 중구 달개비에서 더불어민주당 정청래 대표와 회동을 마친 뒤 이동하고 있다. 2026.3.26 연합뉴스


김부겸 전 국무총리가 6·3 지방선거 대구시장 선거에 출마한다.

29일 더불어민주당 대구시당 등에 따르면 김 전 총리는 30일 오전 10시 서울 국회 소통관에서 공식 출마 선언을 한다.

이어 오후 3시 대구 중구 동성로 2·28기념중앙공원에서 출마를 발표한다.

민주당 대구시당은 “김 전 총리는 행정안전부 장관으로 재임 시 2·28민주운동을 국가기념일로 지정한 바 있다”며 “대구 시민의 자존심과 변화의 정신이 살아 있는 곳에서 ‘다시 함께 변화의 길로 담대하게 나아가자’는 뜻을 담았다”고 설명했다.

그는 당 차원의 적극적인 출마 설득과 함께 대구 경제 활성화를 위한 전폭적인 약속을 받으면서 출마 의사를 굳힌 것으로 전해졌다.

김 전 총리가 출마를 공식화하면서 60여 일 남은 대구시장 선거 분위기가 한층 더 달아오르게 됐다.

국민의힘은 오는 30일 윤재옥·추경호·유영하·최은석 의원 등 현역 국회의원 4명과 홍석준 전 의원, 이재만 전 대구 동구청장 등 경선에 참여하는 6명의 후보자 토론회를 연다.

이진숙 전 방송통신위원장과 주호영 의원은 국민의힘 공천관리위원회의 컷오프(경선 배제) 결정에 반발해 당내 갈등이 이어지고 있다.

대구 김상화 기자
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