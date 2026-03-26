‘3명 사망’ 영덕 풍력발전기 화재 74시간 만에 진화

이미지 확대 경북 영덕군 영덕읍 창포리 풍력발전단지의 풍력발전기 19호에서 26일 오전 잔불이 남은 블레이드(날개)가 떨어져 바닥으로 추락하면서 불이 주변으로 옮겨붙어 연기가 치솟고 있다. 독자 제공

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3명의 사망자를 낸 경북 영덕군 풍력발전기 화재가 74시간 만에 완전히 꺼졌다.26일 소방 당국은 이날 오후 3시쯤 고층 건물 화재 진압용 소방차를 동원해 80m 높이에 있는 영덕풍력발전단지 내 풍력발전기 19호의 잔불을 모두 정리했다고 밝혔다.진화 완료에 따라 경찰과 소방 당국은 풍력발전기 철거와 감식 방안을 논의하기로 했다.이 풍력발전기에서는 지난 23일 오후 1시 11분쯤 화재가 발생했다. 이 탓에 발전기에 올라 블레이드(날개) 균열부 수리 작업을 하던 유지·보수업체 직원 3명이 숨졌다.당시 난 불로 블레이드 3개 중 2개가 발전기에서 떨어져 추락했으며, 남은 블레이드 1개와 발전기 본체에는 잔불이 남아 있었다.26일 오전에는 남은 블레이드 1개도 바닥에 떨어졌다. 이 블레이드에 남은 불이 주변에 옮겨붙어 소방 당국이 진화작업을 벌이기도 했다.정철욱 기자